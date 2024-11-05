（連線報導）父親經常不在家 巨石強森親曝耶誕節只想家人團聚

〔記者許世穎／台北－柏林連線報導〕動作冒險喜劇《紅色一號》昨（4）日在德國柏林宣傳，導演傑克卡斯丹和兼任製片的男主角巨石強森、「美國隊長」克里斯伊凡、JK西蒙斯、劉玉玲等主要演員一同出席首映會和記者會。巨石透露小時候擔任摔角手的父親總是四處奔波比賽，耶誕節也常不在家，「對我來說，全家人團聚才是最重要的！」

克里斯伊凡（左起）、JK西蒙斯、巨石強森一同出席《紅色一號》柏林首映會。（華納兄弟提供）

該片描述JK西蒙斯飾演的耶誕老人遭綁架，巨石飾演的北極特區頭號指揮官找上克里斯飾演的全球頂尖賞金獵人一同展開救援任務，除了有奇幻的神話世界設定、精彩刺激的動作戲份，還有歡樂搞笑的佳節氛圍。

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巨石強森（左）在《紅色一號》柏林首映會和劉玉玲開心合影。（華納兄弟提供）

提到如何在動作片和佳節電影之間找平衡，克里斯回憶自己小時候就很喜歡《魔王迷宮》和《大魔域》這類的冒險電影，「我覺得這其實帶來了很多樂趣，尤其耶誕節有非常多的傳說、民間故事，不僅僅是我們成長過程中熟悉的那些故事，所以當想到那些生物、故事和神話時，幾乎是自然地讓人想要拍一部動作冒險片，所以其實並沒有你想像的那麼難。」

克里斯伊凡（左）和巨石強森在《紅色一號》攜手展開耶誕老人救援任務。（華納兄弟提供）

巨石形容片中的大規模動作場面，通常在耶誕電影中很少見，「我們創造了終極的耶誕老人，所有演員都非常有才華，並且都熱愛耶誕節。」他先前曾和導演卡斯丹合作過兩部《野蠻遊戲》，大讚對方為電影注入獨特的特質，「這部電影中我最喜歡的一個部分，就是當JK西蒙斯飾演的耶誕老人提醒我們，要看到人們的最好一面」。

至於各自的耶誕傳統，巨石說無論是過去忙碌的父親，或是自己身處在這個行業中，有時候節日期間也需要工作，「所以對我來說，能讓全家人團聚才是最重要的，而且，最好樹下還要有好禮物，我想要那些好東西，給我點好禮物！」

克里斯伊凡出席《紅色一號》柏林首映會。（華納兄弟提供）

克里斯說會和兄弟姊妹在平安夜寫信給耶誕老人，「我們家有4個小孩，年齡相近，人也很親近。平安夜我們會決定要睡在哪個人的房間裡，還會帶著那台老舊的有錄影機的電視機一起看著耶誕電影，這真的是很有趣的事。」他形容最有趣的部分就是大家選好電影後跑上樓，然後努力想睡著，「但最後是大家一起同時醒來。」

片中克里斯本來被歸類在壞孩子的「搗蛋名單」上，被問到角色是否也代表了「人們都值得第二次機會」的座右銘，他笑說「這真是個好點子，我打算在接下來的宣傳中引用這個，真不錯，我們都應該得到第二次機會！」

克里斯形容《紅色一號》在這方面做得非常出色，抓住了節日期間應該感受到的溫暖和人性，「這就是對人類的善意。它提醒了我們優先事項，特別是對於那些尋求寬恕的人，給予他們第二次機會。這就是一個好的耶誕故事的核心，這種精神貫穿其中。」《紅色一號》將於本週四（7日）在台上映。

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