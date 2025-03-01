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方大同身體力行聽媽媽的話 第一位音樂伯樂就是梁茹嵐

方大同很感謝父母給了他很好的學習環境，他的音樂才華也是媽媽發掘的。（資料照，記者陳逸寬攝）方大同很感謝父母給了他很好的學習環境，他的音樂才華也是媽媽發掘的。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕周杰倫唱紅《聽媽媽的話》，方大同則是身體力行聽媽媽的話，他的媽媽梁茹嵐也是第一個發掘他音樂才華的人，早在方大同17歲就找他創作英文兒歌並演唱。

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夏威夷出生的方大同，因為移居上海沒有英語學校，所以他只上了3年的小學，就沒有到學校上課，改唸函授學校，由父母在家教他。因為方大同的媽媽梁茹嵐從事英文幼教工作，方大同雖然小學3年級之後，就沒有再去學校上課，卻受到良好的教育，他也受到媽媽的影響，對於兒童教育很有想法。

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方大同受訪時曾強調，父母本來就應該要教小孩，孩子也應該要聽父母的話，他說很多小孩學壞，都是因為父母沒有教好，沒有跟孩子講道理、說清楚。他還特別舉了三個父母沒有教育好小孩的例子。

第一個是孩子不聽話就打，也不跟孩子講清楚為什麼打他。

第二個是不准孩子怎麼樣，卻不跟孩子說清楚為什麼不讓他這麼做的道理。

第三個是孩子哭哭哭，父母就順著他，結果就是寵壞孩子。

方大同已在2月21日病逝，享年41歲。（翻攝自微博）方大同已在2月21日病逝，享年41歲。（翻攝自微博）

他說孩子一路都在學習，很多父母罵小孩為什麼學壞，沒錯，那就是孩子學來的，因為父母沒有好好教小孩正確的念觀，他才會學壞，所以父母必須負起最大的責任。

他很感謝父母給了他很好的學習環境，當他的榜樣，他的音樂才華也是媽媽發掘的，給了他最早創作的機會，因為在他17歲的時候，媽媽編了10本的英文版道德教材，找他幫這套教材做音樂，還唱了英文兒歌，是他音樂路上的第一位伯樂，後來方大同踏入歌壇，中文不好的他，還找了媽媽幫他填詞，母子合作了《拖男帶女》、《哪怕》、《夠不夠》等多首歌曲，成為佳話。

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