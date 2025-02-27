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95歲退休奧斯卡影帝金哈克曼突傳死訊！ 63歲妻子和愛犬也一同離世

奧斯卡影帝金哈克曼突傳死訊，享耆壽95歲。（美聯社）奧斯卡影帝金哈克曼突傳死訊，享耆壽95歲。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕已息影的95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）稍早傳出和她63歲的古典鋼琴家太太貝琪荒川（Betsy Arakawa）於當地時間26日下午在新墨西哥州聖塔菲的家中去世。聖塔菲警長門多薩的辦公室在27日凌晨向《綜藝》確認了兩人死訊，並表示，目前沒有顯示有不法行為的跡象，但警長辦公室尚未立即提供死亡原因。

金哈克曼曾於1972年憑《霹靂神探》榮獲奧斯卡影帝，1993年再以《殺無赦》拿下奧斯卡最佳男配角，是20世紀最偉大的演員之一，雖然沒有傳統的電影明星外貌，但身材高挑、討喜的他擁有一種迷人的優雅，輕鬆的幽默感，以及驚人的戲路廣度，使得他無論飾演社會底層的落魄者，還是位高權重的企業高層，都同樣令人信服，包括在《超人》系列飾演雷克斯路瑟，還有《赤色風暴》、《全民公敵》、《失控的陪審團》等片。

2004年金哈克曼演出《全民亂投》後，就再無影視作品。（法新社）2004年金哈克曼演出《全民亂投》後，就再無影視作品。（法新社）

2004年金哈克曼演出《全民亂投》後，就再無影視作品，直到2008年接受《路透》專訪時表示，自己已經默默退休：「我雖然沒有召開記者會宣布，但我確實已經退休了，已經不再演戲了。」，並表示過去幾年很多人不希望他公開這件事，因為會引起一些不必要的麻煩，但也強調，「我確實已經不再演戲了。」

報導指出，警長的副手們造訪了金哈克曼和妻子的住所，兩人於1991年結婚，這對夫妻與他們的愛犬一同被發現在自家住所內離世，該住宅位於封閉式社區內。警長受訪時表示，「目前我們正在進行初步的死亡調查，並等待搜查令的批准。」並保證，「目前沒有任何立即的危險。」

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