方大同雲南大理火化！唯一女弟子搭機送別：去看你

王詩安曾是方大同簽下的女弟子。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕方大同因病辭世，他的經紀人昨天證實他的遺體已在雲南大理火化，曾與方大同傳出緋聞、也是他唯一親自簽下的女弟子王詩安悲痛欲絕，以全黑圖哀悼，更貼出自己搭機去送別方大同的照片，讓人感到鼻酸。

方大同的公司賦音樂1日公開方大同離世的消息，王詩安就在在IG寫下方大同的英文khalil，並以黑底白字的英文寫著「I love you always and forever」，昨天王詩安則在IG限時動態，貼出一張飛機羽翼的照片，寫著「去看你」，三字相當催淚。

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王詩安昨天透露「去看你」。（翻攝自IG）

王詩安曬全黑圖。（翻攝自IG）

對於方大同火化之後，骨灰之後會安放在何處？經紀人則表示，這些隱私就留給家人，希望大家能透過他的音樂以及童書繪本來懷念他，此外也請大家不要再相信網路上一些過度渲染的謠言。

方大同過世消息曝光後，網路上先是瘋傳他是在美國過世的，遭到經紀人否認，甚至傳出他在化療期間拿止痛藥的說明書折成大量的千紙鶴，經紀人沉重呼籲，希望大家不要再聽信網路上的傳聞，也給家人多一些空間撫平傷痛。

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