方大同雲南大理火化！唯一女弟子搭機送別：去看你

王詩安曾是方大同簽下的女弟子。(翻攝自IG)

〔記者張釔泠/台北報導〕方大同因病辭世,他的經紀人昨天證實他的遺體已在雲南大理火化,曾與方大同傳出緋聞、也是他唯一親自簽下的女弟子王詩安悲痛欲絕,以全黑圖哀悼,更貼出自己搭機去送別方大同的照片,讓人感到鼻酸。

方大同的公司賦音樂1日公開方大同離世的消息,王詩安就在在IG寫下方大同的英文khalil,並以黑底白字的英文寫著「I love you always and forever」,昨天王詩安則在IG限時動態,貼出一張飛機羽翼的照片,寫著「去看你」,三字相當催淚。

王詩安昨天透露「去看你」。(翻攝自IG)

王詩安曬全黑圖。(翻攝自IG)

對於方大同火化之後,骨灰之後會安放在何處?經紀人則表示,這些隱私就留給家人,希望大家能透過他的音樂以及童書繪本來懷念他,此外也請大家不要再相信網路上一些過度渲染的謠言。

方大同過世消息曝光後,網路上先是瘋傳他是在美國過世的,遭到經紀人否認,甚至傳出他在化療期間拿止痛藥的說明書折成大量的千紙鶴,經紀人沉重呼籲,希望大家不要再聽信網路上的傳聞,也給家人多一些空間撫平傷痛。

