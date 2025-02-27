Melody爆新戀情！男伴9年前喪妻「死因竟扯出貴婦奈奈」

Melody（左）的新歡9年前意外喪偶成為單親爸爸。（組合照，本報資料照、翻攝自麻省理工學院官網）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Melody」殷悅2023年7月宣布結束長達17年的婚姻，恢復單身的她將心力放全在孩子以及事業上，如今也被爆出身邊多了一名神秘男士。據悉，男方畢業於「MIT」麻省理工學院，9年前意外喪偶成為單親爸爸，然而前妻之死竟與貴婦奈奈有關。

Melody的新歡Howard Man是名投資專家，目前任職於避險基金公司「Schonfeld Strategic Advisors」，不僅擁有華爾街背景，更是公司的核心高層，在金融市場擁有極高的專業度與影響力，他同時也是王陽明的遠親，身分顯赫不容小覷。

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然而，如同Melody的境遇一樣，Howard Man也曾有過一段婚姻，不幸的是前妻2016年10月19日赴貴婦奈奈男友黃博健夥同名醫父親黃立雄創立的醫美診所「杏立博全」接受腋下除毛、陰部除毛、雙腿聚焦超音波減脂及雙側眼周電波拉皮療程，豈料過程中卻因胡姓麻醉師的疏失發生意外，送往台大醫院搶救後，仍不幸於隔月8日撒手人寰。

家屬認為，胡姓麻醉師與診所經營人黃博健、黃立雄應負起賠償責任，求償精神慰撫金、扶養費等共1914萬多元。最終，北院認定胡姓麻醉師違反麻醉操作的醫療常規，應負起賠償責任，至於診所負責人黃立雄與合夥人黃博健也應負起連帶責任，判處3人應連帶賠償家屬共834萬。

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