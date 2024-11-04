晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

「恐龍的皮」全說了！在香港成「四海遊龍」 巨星待遇曝光

恐龍的皮應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦發片記者會。（好多音樂提供）恐龍的皮應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦發片記者會。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕夯團「恐龍的皮」今天應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦《I Dig You》發片記者會，他們是國外音樂節的寵兒，透露去泰國演出時，有華麗的保母車接送，享受巨星待遇，去香港時則是坐遊艇出海，搞笑稱：「真的是四海遊龍。」笑翻全場。

「恐龍的皮」由三角龍、暴龍組成，他們透露在錄音室就是以恐龍的身分錄音，「戴著我們的頭唱。」還說人類社會有些地球暖化，「跟我們在恐龍時代相比，會熱一點，難生存一點。」

恐龍的皮舉辦《I Dig You》發片記者會。（好多音樂提供）恐龍的皮舉辦《I Dig You》發片記者會。（好多音樂提供）

至於在演出過程中，曾經發生過什麼事故或糗事？「恐龍的皮」坦承：「有時候會比較熱，或是在舞台上（電）線太多跌倒。」是否有很多國外觀眾想看他們的實際長相？「恐龍的皮」也堅稱：「我們就是兩個恐龍，其實在國外也看到很多恐龍觀眾，會邀他們上來一起跳舞。」

這次推出新專輯，他們邀來金曲歌后魏如萱、美國德州另類衝浪搖滾樂團「Summer Salt」、美國破億神曲貓臉蒙面歌姬「Limbo」合作，三角龍與暴龍開心的說，「Limbo是一隻貓，跟我們一樣不是人類，處得很好。」至於暴龍要如何抑制吃掉貓的衝動，暴龍則說自己愛好和平，「雖然內心想要吃肉，但是透過禪修、冥想克制，現在不吃生肉、只吃熟肉。」

恐龍的皮透露在錄音室就是以恐龍的身分錄音。（好多音樂提供）恐龍的皮透露在錄音室就是以恐龍的身分錄音。（好多音樂提供）

此外，他們也特別感謝人類對恐龍很好，「提供我們工作機會，從一開始一無所有慢慢做音樂，得到很多幫助。」他們已經累積了三年演出經驗，未來想跟更多音樂人合作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中