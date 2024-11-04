「恐龍的皮」全說了！在香港成「四海遊龍」 巨星待遇曝光

恐龍的皮應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦發片記者會。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕夯團「恐龍的皮」今天應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦《I Dig You》發片記者會，他們是國外音樂節的寵兒，透露去泰國演出時，有華麗的保母車接送，享受巨星待遇，去香港時則是坐遊艇出海，搞笑稱：「真的是四海遊龍。」笑翻全場。

「恐龍的皮」由三角龍、暴龍組成，他們透露在錄音室就是以恐龍的身分錄音，「戴著我們的頭唱。」還說人類社會有些地球暖化，「跟我們在恐龍時代相比，會熱一點，難生存一點。」

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恐龍的皮舉辦《I Dig You》發片記者會。（好多音樂提供）

至於在演出過程中，曾經發生過什麼事故或糗事？「恐龍的皮」坦承：「有時候會比較熱，或是在舞台上（電）線太多跌倒。」是否有很多國外觀眾想看他們的實際長相？「恐龍的皮」也堅稱：「我們就是兩個恐龍，其實在國外也看到很多恐龍觀眾，會邀他們上來一起跳舞。」

這次推出新專輯，他們邀來金曲歌后魏如萱、美國德州另類衝浪搖滾樂團「Summer Salt」、美國破億神曲貓臉蒙面歌姬「Limbo」合作，三角龍與暴龍開心的說，「Limbo是一隻貓，跟我們一樣不是人類，處得很好。」至於暴龍要如何抑制吃掉貓的衝動，暴龍則說自己愛好和平，「雖然內心想要吃肉，但是透過禪修、冥想克制，現在不吃生肉、只吃熟肉。」

恐龍的皮透露在錄音室就是以恐龍的身分錄音。（好多音樂提供）

此外，他們也特別感謝人類對恐龍很好，「提供我們工作機會，從一開始一無所有慢慢做音樂，得到很多幫助。」他們已經累積了三年演出經驗，未來想跟更多音樂人合作。

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