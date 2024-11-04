崔敏煥前妻開搶3孩子監護權！律喜離婚「淨身出戶」討贍養費

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND鼓手崔敏煥遭前妻律喜毀滅式爆料，重創形象，今天（4日）傳出律喜有意爭奪子女監護權及贍養費，已向首爾家事法院遞交申請。

崔敏煥（左）、律喜曾是恩愛夫妻，接下來將在法院對簿公堂。（達志影像提供）

崔敏煥、律喜在2018年結婚，結婚5年生下長子以及雙胞胎女兒，去年離婚之後，孩子監護權歸崔敏煥擁有，崔敏煥還帶著孩子們上育兒實境節目《我的超人爸爸》。

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上個月，律喜在YouTube頻道爆料崔敏煥愛叫酒店妹，時常出入聲色場所等事，引發爭議，最後崔敏煥遭公司下令暫停活動。而今天根據《韓聯社》報導，法律界的消息指出，律喜已向首爾家事法院提出監護權變更、贍養費及財產分配等訴求，聲稱去年與崔敏煥談離婚時，並沒有討論到贍養費及財產分配等事項。

律喜曾在節目上透露，離婚後幾乎是「淨身出戶」，只帶走衣服等生活物品。被問到為何當時不爭取孩子的扶養權？她透露，崔敏煥稱願意給她贍養費5000萬韓元（約台幣116萬元）、每個月200萬韓元（約台幣4.6萬元），律喜認為這點錢只夠付房租，帶著3小孩的她會過得十分辛苦，「我真的無能為力，那樣的話我會更心力交瘁！」最後她決定努力賺錢幾年，以打離婚訴訟。如今雙方將對簿公堂，這對曾經恩愛的夫妻落得這番田地，令人遺憾。

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