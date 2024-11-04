西洋樂壇教父昆西瓊斯驚傳逝世 世紀推手享耆壽91歲

西洋樂壇巨擘兼美國傳奇音樂人昆西瓊斯過世，享耆壽91歲。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕西洋樂壇巨擘兼美國傳奇音樂人昆西瓊斯（Quincy Jones）曾製作天王麥可傑克遜（Michael Jackson）熱賣1億張的經典專輯《戰慄》（Thriller）、聯合一線歌手大合唱〈We Are the World〉，今（4）由公關代家人發布過世於洛杉磯家中，享耆壽91歲。

昆西瓊斯與法蘭克辛納屈、雷查爾斯等人齊名，本身也是小號演奏家、作曲家，堪稱全方位音樂教父。他曾獲得80次葛萊美獎提名，並成功抱回28座葛萊美獎。另外他也是艾美獎、葛萊美獎、東尼獎三獎得主。

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昆西瓊斯曾為天王麥可傑克遜打造《戰慄》專輯。（路透）

昆西瓊斯早期從芝加哥南區幫派生活崛起，並為美國好萊塢首位成功的黑人高層之一。美聯社指出，幾乎每名音樂愛好者都擁有至少1張印有昆西瓊斯名字的唱片。他的影響力橫跨了年代，也烙下難以磨滅的印記。

（左起）萊諾李奇、戴瑞霍爾、昆西瓊斯、保羅賽門、史提夫汪達等天王巨星共聚一堂合唱〈We Are the World〉。（美聯社）



昆西瓊斯也曾經在1985年為非洲飢荒救濟籌款打造慈善歌曲〈We Are the World〉，集結當時所有一線歌星齊聲獻唱，萊諾李奇甚至因此尊稱昆西瓊斯為「大師級的協調者」。

昆西瓊斯的家人發出聲明，「今晚，懷著滿溢卻破碎的心，我們必須分享父親和兄長昆西瓊斯過世的消息。儘管這對我們家庭來說是極大的悲傷，我們仍為他精彩的一生感到驕傲，並深知他是無可取代的存在。」

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