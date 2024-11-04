李洪基被挖黑歷史！學校打架「媽媽下跪幫道歉」 韓網一面倒罵翻

李洪基近期為護航崔敏煥，反而惹禍上身。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND因鼓手崔敏煥深陷爭議，現階段以兩人體制進行活動，讓主唱李洪基十分不滿，多次發聲為隊友護航，更無奈嘆「覺得這個世界都在莫名批判我」。不過李洪基的發聲卻成了反效果，更有網友挖出李洪基以前就是不良少年，抽菸、喝酒及打架樣樣來，再度引發熱烈討論。

崔敏煥遭前妻毀滅式爆料一事被吵得沸沸揚揚，更被指控涉及性交易，李洪基反嗆網友「如果不是性交易，也不是性交易場所，你願意對你說的話負責嗎？」接著在首爾的Grand Mint Festival上，用麥克風大喊最近覺得很冤枉，感覺這個世界都在莫名的批判他。

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李洪基的舊照被挖出。（翻攝自theqoo）

結果李洪基反而被網友挖出黑歷史，知名論壇theqoo上的網友公開李洪基大學時期的照片，並翻到李洪基在2011年與母親參加KBS節目《百分滿分》時的對話，李洪基稱自己不是好學生，不但會抽菸、喝酒，還曾經因為打架差點退學，李洪基媽媽表示，當時她被叫到學校去，由於李洪基不願意承認自己犯錯，最後是由她代替兒子下跪道歉，而李洪基當時頭也不回地離開學校，直到上了公車才對媽媽說對不起，因為實在太過愧疚及後悔，強調未來會好好彌補過去的錯誤。

如今這篇報導隨著崔敏煥事件被翻出，論壇上的留言多達370幾則，網友幾乎一面倒怒轟，「現在的人應該不知道這個事件吧」、「第一次聽說」、「不知不覺中他就被洗白了」、「道德感確實有問題」、「當名人就是要建立好形象啊」、「FTISLAND出道時引起了很多爭議」、「好離譜喔」。

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