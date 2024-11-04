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劉德華唱《中國人》 學者李忠憲：比黃安傷害更大

劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（記者王文麟攝）劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕成大教授李忠憲今（4）日上午在臉書發文表示，有關港星劉德華在台灣演唱《中國人》，民進黨政策會執行長王義川質疑其具有統戰意圖，陸委會則替劉德華說話，表示沒有或沒有那麼嚴重。

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李忠憲說，他的朋友很不以為然王義川質疑，認為劉德華又不是黃安，民進黨不用這樣出來說他，反而事得其反，李忠憲也相信劉德華的粉絲真的很多，很多人都是看著他的電視劇、電影，聽著他的歌長大，「影響很大。」

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正因為如此，李忠憲覺得劉德華比「舔中藝人」黃安的傷害更大，他說：「劉德華在台灣唱《中國人》，有人反感，有人覺得不嚴重，沒感覺，甚至有人用言論自由來幫他開脫，但至少我很少看到有台灣人說，我們本來就是中國人！」

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李忠憲直接表態，他會跳出來反服貿、反華為、反紫光或反數位身分證等等，「問題我是少數，還是多數？愛默生說：你注定成為的人，是你選擇成為的人」，他堅信國家也是一樣，「台灣未來會怎樣都是我們這一群人自己的選擇。」

劉德華相隔11年來台開唱，因康芮颱風攪局，首場演唱會停辦，延至2日中午補辦，讓他被迫壓縮在51小時內唱完4場演出，體力驚人，更讓大批歌迷感到不捨更佩服華仔滿滿誠意。

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