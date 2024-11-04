戶頭多了一筆錢沒處理 小心被告侵占

刑事局日前公布第三季民眾通報高風險業者（圖與新聞事件無關）。（記者姚岳宏翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕律師林智群3日在臉書透露朋友被告侵占，對方6月接到電話，來電者表示誤匯款到他帳戶，要朋友去ATM把錢匯回去，林智群朋友以為是詐騙集團而未理會。

過2個月，林智群朋友到銀行櫃檯辦事情，才確認有這款項，行員建議他匯回去，他也照做，「後來朋友仍接到警察電話，對方告他侵占」，林智群說，事情本來應該可以好好處理的，怎麼會搞成這樣？

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林智群分析，一開始接到電話，當然會覺得對方是詐騙集團，因為就算是匯款錯誤，銀行也不會隨便把你的個人資料（手機號碼）給別人，「但你可以先確認「帳戶裡面有沒有這筆錢進來？」他堅信，搞清楚狀況，永遠是重要的！

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「沒搞清楚狀況，你就不知道應該如何處理，事情也不會因為你不理他，就消失，如果對方匯款數額是幾10萬，對方可能就這樣自認倒霉算了嗎？」林智群表示，當時朋友有問他，他會這樣給以下建議：

1.先確認有沒有那筆錢？

如果有那筆錢，就算是不是對方誤匯，也是要處理啊！你怎麼知道那個錢不是詐騙被害人匯錯匯到你帳戶的？你不處理，過一陣子，全部帳戶都被凍結，怎麼辦？

2.詢問行員有沒有誤匯款的事情？為什麼要把你的個人資料給對方？

3.如果有，回電給對方，問清楚他怎麼知道你的電話？

4.請對方出書面切結書（當然要對方出具身分資料），表示是他們匯款錯誤，保護自己。

萬一那筆錢不是對方匯款，而是其他被害人匯款，你的帳號可能被凍結，或變成詐騙集團幫助犯，有對方出具的切結書，可以給警察看，以自清。

5.匯款回去時記載「匯回誤匯款」。

林智群最後說，如果幾個月前，朋友有問他，事情就不用搞成這樣，還要跑警察局。

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