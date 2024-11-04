晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

「一路向東」敗給颱風阿信致歉！揭拆台複雜心情

〔記者陳慧玲／台北報導〕原本五月天和相信音樂眾歌手參與的「一路向東」演唱會，從11月1日至3日會從高雄出發唱向玉里和花蓮，但因上週康芮颱風攪局，為顧及安全，緊急宣告延期，已搭建好的舞台鷹架也先拆除。沉默多日的五月天主唱阿信，昨（3日）晚終於吐露不捨的心情。

五月天領軍的「一路向東」演唱會，因為颱風延期，粉絲都很不捨。（相信音樂提供）五月天領軍的「一路向東」演唱會，因為颱風延期，粉絲都很不捨。（相信音樂提供）

阿信談到：「如果不是意想不到的十一月颱，現在『一路向東』，已經唱完了最後一站。」接著阿信說：「向滿心期待的大家致上歉意，為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計劃。」其實沒有人會責怪充滿愛心，準備用歌聲為花蓮打氣的歌手們，天氣的因素，本就無法控制。

另外阿信也談到工作團隊將舞台搭了又拆的心情，他說：「夥伴將搭好的舞台拆開、分解、裝箱，收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得。」

阿信喊話一定會再回去花蓮為愛而唱。（翻攝自臉書）阿信喊話一定會再回去花蓮為愛而唱。（翻攝自臉書）

阿信也喊話：「我們一定會再回去！」並說：「我們正重整行程，想讓每次的意想不到，都帶回更多的溫暖與感動。」他也談到：「一路向東、一路向心，相信山還在那裡、海還在那裡，就讓我們再次一路向東，約好再相遇。」網友也紛紛和阿信相約，有一天再相聚。

雖然「一路向東」延期演出，最後時間尚未確定，但五月天年底在桃園棒球場的演唱會即將在11月10日開賣門票，粉絲已做好心理準備要再次展開搶票作戰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中