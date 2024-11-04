「一路向東」敗給颱風阿信致歉！揭拆台複雜心情

〔記者陳慧玲／台北報導〕原本五月天和相信音樂眾歌手參與的「一路向東」演唱會，從11月1日至3日會從高雄出發唱向玉里和花蓮，但因上週康芮颱風攪局，為顧及安全，緊急宣告延期，已搭建好的舞台鷹架也先拆除。沉默多日的五月天主唱阿信，昨（3日）晚終於吐露不捨的心情。

五月天領軍的「一路向東」演唱會，因為颱風延期，粉絲都很不捨。（相信音樂提供）

阿信談到：「如果不是意想不到的十一月颱，現在『一路向東』，已經唱完了最後一站。」接著阿信說：「向滿心期待的大家致上歉意，為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計劃。」其實沒有人會責怪充滿愛心，準備用歌聲為花蓮打氣的歌手們，天氣的因素，本就無法控制。

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另外阿信也談到工作團隊將舞台搭了又拆的心情，他說：「夥伴將搭好的舞台拆開、分解、裝箱，收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得。」

阿信喊話一定會再回去花蓮為愛而唱。（翻攝自臉書）

阿信也喊話：「我們一定會再回去！」並說：「我們正重整行程，想讓每次的意想不到，都帶回更多的溫暖與感動。」他也談到：「一路向東、一路向心，相信山還在那裡、海還在那裡，就讓我們再次一路向東，約好再相遇。」網友也紛紛和阿信相約，有一天再相聚。

雖然「一路向東」延期演出，最後時間尚未確定，但五月天年底在桃園棒球場的演唱會即將在11月10日開賣門票，粉絲已做好心理準備要再次展開搶票作戰。

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