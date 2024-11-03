「東洋I級乳神」驚人身材包不住！下月來台喊：各位安安

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024年末盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」將於12月登場，「東洋乳神」天木純預計將參展，獻出珍貴的第一次！

天木純將於下月來台，為「TSE學服祭」獻出第一次。（TSE提供）

天木純因為撞臉AKB48的渡邊麻友，又被封為「巨乳版渡邊麻友」，擁有99I、57、84驚人好身材，童顏巨乳的外型更讓她成為「最強性感寫真女星」，寫真集或周邊商品銷量始終居高不下。

29歲的天木純去年以VTuber身份出道，她第一時間以繁體中文在IG發文，向粉絲們報告要來參加「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」，俏皮的她還用「各位安安」拉近和台灣粉絲之間的距離。

天木純開心形容「能在台灣待這麼久，簡直就是做夢一樣」，喊話「屆時讓我們一起玩得開心吧，並拍照」，最後不忘放送粉絲福利，直球告白「我喜歡你」，引來老司機群起暴動瘋狂留言。

天木純將於下月來台，為「TSE學服祭」獻出第一次。（TSE提供）

過去天木純曾在台留下比基尼泡湯照，布料極少，幾乎罩不住她的「I級」身材，而「學服祭」主打全台首創主題式互動寫真展，打造1比1原汁原味學院場景，天木純將以什麼造型現身，預計成為全場吸睛焦點，活動詳情可上JKFace官網。

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