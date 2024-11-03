2025高雄跨年卡司兩大咖率先曝光 陳其邁：白馬跟魚仔

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄跨年卡司兩位實力派歌手率先曝光！市長陳其邁在臉書PO出徐佳瑩、盧廣仲照片，宣告2025最強跨年不用再身騎白馬費心尋找，也不必像魚仔一樣游來游去、想來想去，跨年絕對要來高雄。

陳其邁形容2025高雄跨年演出，將延續高雄演唱會滿滿超強能量，首波先公布兩位實力派創作歌手，分別是抱走6座金曲獎歌后的LaLa徐佳瑩、以及三金滿貫（5座金曲、2座金鐘、1座金馬）的音樂鬼才盧廣仲。

請繼續往下閱讀...

陳其邁公布音樂鬼才盧廣仲將在高雄跨年晚會獻唱。（添翼創越工作室提供）

他介紹10月剛唱進高雄巨蛋的LaLa徐佳瑩，曾表示自己跟高雄很有緣，透露正用心設計一連串「有趣、開心、感動」的表演，邀大家在跨年當天親自揭開驚喜；演歌雙棲的盧廣仲則超愛高雄的好天氣和熱情，對「迺夜市」情有獨鍾的他，準備好在高雄大逛一波！夠幸運的話，很可能與「小隊長」在高雄街頭不期而遇！

LaLa徐佳瑩將現身高雄跨年。（亞神音樂提供）

陳其邁指出，盧廣仲和徐佳瑩不只同為實力派創作歌手，兩人也分別在第20屆（2009年）、第21屆（2010年）金曲獎，接力拿下一生只有一次的最佳新人獎。這次都登上高雄跨年晚會，真的讓人超期待！

他公開喊話，跨年絕對要來高雄，感受超嗨超感動的跨年夜，2025高雄跨年晚會12月31日晚將在時代大道登場，預告將有更多超狂卡司陸續公開。

網友留言「好棒搶到兩位大咖」、「年底一定到高雄」、「會有Super Junior 嗎」、「敲碗約華仔來高雄開演唱」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法