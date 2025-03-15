才剛丟代言！曾國城拋請辭震撼彈 掰了主持9年節目《一字千金》

曾國城宣布將要請辭公視《一字千金》。（資料照；公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城日前在媒體前談及對黃子佼復出看法，曾國城脫口表示原本很期待對方復出，隨即被網友炎上、灌爆留言區，前天他發文道歉不過止血無效反而丟了生技品牌代言，今（15）日突發文宣布將要請辭公視《一字千金》。

曾國城表示，近期因個人言論上的疏失，引發社會討論，也為所屬節目與合作單位帶來困擾，再次向大眾致上最深的歉意。「作為《一字千金》節目主持人，我始終以『傳遞知識、推廣語文之美』為己任，希望透過節目帶給觀眾更多的啟發與樂趣。然而，在這次事件中，我體認到無論過去的努力如何，公眾人物應當負起更高的社會責任，我也應該更審慎自省。」

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而為避免此事影響《一字千金》的初衷與價值，曾國城決定正式請辭主持人一職，讓節目有機會以嶄新的面貌繼續前行。「我相信，《一字千金》作為一檔極具文化意義的節目，值得被延續，也期盼這個舞台未來仍能發揮其影響力。」

曾國城強調，他完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，「我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。」

曾國城感謝所有支持他的觀眾朋友，以及公廣集團及製作團隊這十多年來的信任與陪伴，衷心祝福《一字千金》能夠繼續發光發熱。「未來我會更加關心社會重要議題，並身體力行支持公益活動，也感謝大家這段時間的指教與關心。」

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