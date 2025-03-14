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家寧一家惡行爆不停…她預測未來恐只剩一條路可走

家寧一家人黑料連環爆。（翻攝自IG）家寧一家人黑料連環爆。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Andy老師」日前拍片指控，前女友家寧一家奪走「眾量級」頻道，自己一無所有，而家寧一家人的黑料也在網路上陸續被爆出，對此，網紅艾琳分析家寧未來的發展恐怕只剩一條路可走。

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Andy指控前女友家寧奪權。（翻攝自IG）Andy指控前女友家寧奪權。（翻攝自IG）

網紅艾琳在臉書發文提到，隨著事件發酵，越來越多關於家寧家人的邊角料被爆出，例如有網友自稱家寧大學同學，爆料家寧媽坑女兒系上同學1萬元訂金、家寧妹擔任「眾量級」經紀人時與廠商鬧出爭議、家寧哥哥被指控玩合約文字遊戲不付錢等等，感嘆「證明在幹大壞事之前，都是由長時間一堆小壞事沒有被發現，食髓知味而來」。

艾琳不禁感慨，「果然不是一家人，不進一家門，人家把你當岳母，張媽把他當錢母。說實話台灣很小，做這樣的事基本上是社死，走在路上會被認出來那種」，並猜測家寧在沒有做出合理解釋前的發展，「大概只剩去對岸喊台灣當歸之類的吧」。

網紅艾琳預測家寧未來發展。（翻攝自臉書）網紅艾琳預測家寧未來發展。（翻攝自臉書）

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