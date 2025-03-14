金賽綸姨母爆是假的！韓媒曝家屬反應：我們也很錯愕…

韓媒爆出自稱是金賽綸姨母的人，其實只是其母親的友人。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近日被捲入和女星金賽綸之死有關，一名自稱是「金賽綸姨母」的人透過YouTube頻道「橫豎研究所」爆料，兩人早在女方15歲時就開始交往，並曬出多張親密照，事件越演越烈，有韓媒就爆出，該位姨母實際上並非真的親戚，只是金賽綸媽媽的友人，遺囑也對這一連串的爆料感到困擾。

韓媒《OhmyNews》指出，「橫豎研究所」公開的許多內容，包含親密照、信件及簡訊等等，確實有很高機率是遺囑提供，但這位自稱是金賽綸姨母的人，實際上是與金賽綸母親關係親近的友人，家屬也不清楚為何要爆料，並對近日接連不斷的報導感到相當錯愕也非常疲憊。

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持續協助遺囑處理後續事宜的「韓國演藝人自殺預防協會會長」權英燦（音譯）也表示，「遺囑並不希望這些報導演變成對金秀賢的憤怒攻擊，他們只是懇切的希望，不要再因網路獵巫的行為，出現第二個金賽綸。」

金秀賢經紀公司四度對外發聲。（寬寬整合行銷提供）

稍早，金秀賢經紀公司也第四度對外發聲，坦承兩人曾有過一段戀情，但當時金賽綸已經成年，交往時間點是在2019年的夏天至2020年的秋天，並強調「橫豎研究所」公開的照片都是2020冬天交往時拍攝，至於金秀賢在當兵期間寄給金賽綸的情書，是金秀賢寄給朋友的信件之一，指控「橫豎研究所」將普通信件包裝成情書。

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