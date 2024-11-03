（更）王心凌無辜中槍 音樂節傳謠言引發觀眾憤怒

首次上稿：20:12

更新時間：22:10

王心凌因音樂節主辦單位鬧烏龍引起台下觀眾不滿。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手王心凌因參加《乘風破浪的姐姐》人氣再度飆升，昨（2）日她參加「宜春月亮之都音樂嘉年華」並擔任壓軸嘉賓，現場演唱4首歌曲，台下觀眾卻顯得很不開心，甚至憤怒喊出：「退票」！

原來音樂節之前流出歌單，傳出王心凌將演唱10首歌曲，很多觀眾都是因為這樣才買票進場，沒想到現場王心凌演唱4首歌，而且鏡頭一直到她演唱到第3首歌的一半才對準王心凌，站得比較遠的觀眾怒氣衝天，覺得自己根本被騙。

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王心凌認為每一場演出對她來說都相當重要。（翻攝自IG）

王心凌工作室針對此事火速回應，表示當初與主辦單位簽下的合約就是演唱4首歌曲，並沒有提前退場、減少曲目之說。說王心凌要唱10首歌根本就是謠言，主辦方自己出鬧烏龍卻害得王心凌被罵到滿頭包。王心凌本人也在微博表示：「每一個演出，無論在風裡在雨裡，對我而言都一樣重要，因為是你們來聽我唱歌」，態度誠懇。

王心凌依約行事，卻被謠言害慘。（翻攝自IG）

主辦單位也證明王心凌工作室所言為實，從頭到尾都沒有「唱10首」這回事。網路上流傳的演出消息，根本就是謠言，也非官方帳號發布。至於王心凌鏡頭太少，主辦方表示由於設備故障，導致到王心凌唱第3首歌才能正常切入鏡頭，整件事左看右看，問題都不是王心凌出包，只能說躺著也中槍。

江西火貓文化傳媒發出聲明駁斥謠言。（王心凌工作室提供）

【王心凌公司聲明】

王心凌女士於昨晚（11月2日）參與IHMAO YICHUN月亮之都-IHMAO音樂嘉年華，

按照與舉辦方：江西火貓文化傳媒有限公司的合約，上台演唱四首歌曲。

現有不實網絡信息稱，王心凌提前退場、沒有唱滿四首歌。

在此我們嚴正聲明：王心凌每一次演出均按合約簽訂演唱數量，且在演出時會確保嚴格按照合約內容執行。

王心凌每一次演出都會盡最大努力，努力呈現出最好的演出狀態。

經紀公司對於網傳各種負面指控表示不解與憤怒。

並將對惡意放大、曲解相關信息的人士進行搜證，對重大誹謗採取法律動作，絕不寬待。

我們也一並敦請舉辦方：江西火貓文化傳媒有限公司，再次公開、正式地向消費者說明歌單傳聞、現場鏡頭多寡等問題，對購票觀眾做完整說明，以消除此次惡意事件對王心凌女士的負面影響。

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