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娛樂 音樂

82萬人爽看！劉德華演唱會遭「全程PO網」 主辦單位回應了

劉德華在小巨蛋深情獻唱，竟遭網友全程直播。（讀者提供）劉德華在小巨蛋深情獻唱，竟遭網友全程直播。（讀者提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕天王「華仔」劉德華相隔 11年來台開唱，因康芮颱風攪局首場停辦，寵粉的他不忍歌迷心碎，昨天連唱兩場，沒想到有網友竟全程錄影，將近3小時的演唱會上傳至YouTube ，誇張行徑遭到撻伐，對此，主辦單位也回應了。

劉德華「今天...is the Day」演唱會共84萬人登記抽籤，爭搶4場4萬張門票，中籤率不到5%，得知不少歌迷搶不到票，劉德華在演唱《心肝寶貝》前，貼心開放錄影，希望大家能夠分享給無法進場的歌迷，沒料到有人卻錄了全場演唱會並po網，這支約2小時56分的影片上傳後，目前觀看次數已經突破82萬。

網友錄下劉德華演唱會。（翻攝自YouTube）網友錄下劉德華演唱會。（翻攝自YouTube）

上傳影片的網友表示自己沒有開營利功能、強調單純分享，並說不是「盜版」，卻仍被批評「侵權」，對此主辦單位表示，「已經向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」

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