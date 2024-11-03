宋仲基和「張紫妍陪睡案」嫌疑人快樂打球！韓網罵翻：男人就是爛

宋仲基近期升格成2寶爸。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星宋仲基近期剛升格為2寶爸，日前出席釜山影展時看來幸福滿溢，不過近日卻因為一張合照陷入爭議。高爾夫球選手任成宰日前公開了與宋中基的合照，不過照片中竟出現曾涉嫌強迫已故女星張紫妍陪睡的韓國媒體高層方正梧，引起韓國網友激烈批評。

張紫妍於2009年3月離世，留下一封遺書，內容中揭露在經紀公司要求之下，她與多位金融、媒體及演藝界高層「陪睡」，其中一名高層極為當時任電視台《TV朝鮮》前董事的方正梧，過去方正梧更被爆出曾和張紫妍頻繁聯絡，還發了「妳怎麼這麼貴」的簡訊給對方，甚至在張紫妍母親忌日當天要求陪睡。事後，張紫妍的經紀公司負責人為方正梧辯護，稱他從未向藝人施暴，但之後負責人因涉及偽證罪而遭到起訴。

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方正梧（左起）、任成宰、宋仲基與許準烘合照惹議。（翻攝自韓網Theqoo）

張紫妍的事件在當時韓國社會引起廣泛關注，因此，日前高爾夫球選手任成宰公開的合照中，除了有宋仲基外，還有GS Caltex副會長許準烘及前述的方正梧，4人看上去和樂融融的團體照立即掀起罵聲，「這種事無法護航」、「男人就是爛…」、「宋仲基果然只顧自己」、「跟這些人能玩得來，難道不是想法一致嗎」、「物以類聚」。對此，宋仲基目前尚無任何回應。

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