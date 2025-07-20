（專題報導）青春不散場！《YOYO家族》成員近況曝光 她擠身演技派而他近乎失聯

YOYO家族的哥哥姐姐從螢光幕走進孩童心裡，見證一代人成長。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／專題報導〕陪伴無數台灣孩子成長的《YOYO家族》，曾是無數80、90後心中最鮮明的童年記憶。水果家族、昆蟲家族的哥哥姐姐們，用活潑歌舞和溫暖笑容走進孩子心中，如今多年過去，當年的偶像也都步入不同人生階段。本報整理出YOYO家族指標性成員的最新動態，揭開這些「童年明星」長大後的真實人生。

水蜜桃姐姐朱安禹退居家庭後重啟音樂創作，與兒女組團再踏舞台。（翻攝自臉書）

水蜜桃姐姐朱安禹：回歸創作，與兒女同台再出發

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曾是YOYO台超高人氣成員的水蜜桃姐姐朱安禹，昨（19日）迎來44歲生日。她在2011年與中國富商李慎言結婚後移居上海，淡出演藝圈，專注家庭生活，一對兒女Ray與Rina遺傳了她的音樂細胞，2021年以團體「水星兄妹」之名正式出道，並推出節奏輕快的創作單曲《YADANUHO呀達弩猴》；她去年也恢復音樂創作，推出單曲《娘親開心就好》，還在直播中與孩子一同現身，溫馨畫面感動粉絲。

黑皮哥哥張善為罹病癱瘓多年，近況成謎惹人關心。（翻攝自臉書）

黑皮哥哥張善為：罹病癱瘓神隱多年，近況成謎

曾以黑皮哥哥身分活躍於YOYO台、主持多檔節目並跨足戲劇的張善為，2013年因脊椎突發血塊壓迫神經，導致下半身癱瘓，幾乎全面退出演藝圈。事隔十多年，據昔日好友「蜻蜓哥哥」宋翊彰透露，他與張善為已失聯約10年，當年一度關心對方身體狀況，後來便無音訊。

蘋果姐姐彭薇霖轉戰廣州經營親子飯店，從螢光幕走向旅宿界CEO。（翻攝自臉書）

蘋果姐姐彭薇霖：轉戰廣州經營親子飯店

曾是YOYO水果家族元老級成員的蘋果姐姐彭薇霖，轉往MOMO台後逐漸淡出螢光幕，如今定居廣州，轉型為親子飯店經營者。她在當地經營規模達200間客房的旅宿，並結合早期藝人身分發展親子活動，偶爾在社群分享生活點滴，展現事業第二春。

香蕉哥哥林掄元與草莓姐姐共組家庭，持續守護兒童節目第一線。（翻攝自臉書）

香蕉哥哥林掄元：與草莓姐姐成為夫妻，至今仍活躍幕前

香蕉哥哥林掄元是目前少數仍在YOYO節目活躍的資深哥哥，現年50歲，外型凍齡、人氣不墜。他與昔日搭檔「草莓姐姐」簡皎竹於2018年結婚，育有一子，夫妻共組YouTube頻道「香草CP」，分享親子生活與節目趣事。他曾以《YOYO小狀元》獲金鐘獎兒童節目主持人獎，是少數持續堅守兒童節目的原班人馬之一。

葡萄姐姐米可白蛻變為金鐘女配角。（翻攝自臉書）

葡萄姐姐米可白：轉型演員，擒拿金鐘獎女配角

曾是可愛親切的葡萄姐姐，米可白本名趙亦瑄，後來轉型為戲劇演員。2023年以民視戲劇《牛車來去》榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技備受肯定。她近期參與民視八點檔《好運來》，戲劇觸角相當多元。此外，她也在社群分享愛犬罹患胃癌、陪伴動物度過最後時光的心情，展現真性情的一面。

蝴蝶姐姐簡愷樂升格新手媽媽後生活低調。（翻攝自IG）

蝴蝶姐姐簡愷樂：揮別風波育子，暫別幕前生活低調

曾是YOYO台高人氣成員的蝴蝶姐姐簡愷樂，後來轉型為主持人與藝人團體「黑澀會美眉」的隊長，人氣居高不下。2020年因捲入羅志祥風波後淡出演藝圈，隨後傳出遠嫁上海，與醫師男友結婚並育有一子。2024年她罕見在社群公開超音波照，證實升格人母，至今仍未有復出計畫，生活重心轉往家庭，行事風格變得相當低調。

西瓜哥哥李岳持續活躍螢光幕前。（翻攝自臉書）

西瓜哥哥李岳：重啟主持與教學之路

原YOYO水果家族成員「西瓜哥哥」李豐嘉（藝名李岳），自2021年4月退出YOYO家族，重新以「小岳哥哥」之名回歸，活躍於八大綜合台《娛樂百分百》、YouTube及舞蹈教室等平台 。現年43歲的他，以多才多藝形象持續影響下一代，2022年出版繪本《瓜瓜家族好習慣》，並擔任講座或舞蹈班老師，開始新階段教學事業 。

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