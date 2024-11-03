「零死角女神」為台灣隊應援 安芝儇突現身隔空放閃

〔記者傅茗渝／台北報導〕世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊的熱身交流賽，一連二天大巨蛋登場，36位啦啦隊女孩，再次為台灣隊應援。林岱縈表示：「回想起好久以前，在台北田徑場與大家一起看第一屆世界12強的比賽，覺得非常興奮！而且國家隊應援緊張的氣氛，能夠在現場真的太開心了。」韓籍啦啦隊女孩安芝儇更驚喜現身觀眾席，要給好友林岱縈驚喜。

林岱縈（左）為台灣隊應援，好友安芝儇（右）突然現身為林岱縈應援。（紅心字會提供）

林岱縈一開始還沒發現安芝儇坐在觀眾席上，球迷們開始騷動她才看到，林岱縈先是驚訝，然後狂比出愛心及親吻手勢，安芝儇也回送愛心與飛吻，兩人隔空放閃，讓球迷直呼「今晚賺到了！」林岱縈說：「我一開始是先聽到我前方的粉絲一直說賺到了、賺到了，然後看到相機的鏡頭突然全部轉到一個方向的時候，我才看到小安，當下為了做好應援的工作，我是有忍住了，不然真的會想哭，她真的讓我很感動。」

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林岱縈與36位啦啦隊女孩組成應援團，為世界12強棒球台捷棒球交流賽應援。（紅心字會提供）

這次比賽中職各隊每年都有更新應援曲，明星賽就已苦惱過不少次的林岱縈表示這次輕鬆不少，因為明星賽的印象還很深刻，大家默契都還在，不過這回仍加入新的應援曲，私底下也花了不少時間練習。林岱縈笑說，當應援曲出現安芝儇她們隊的歌時，安芝儇也會跟著一起坐在座位上比出動作，因為是新的應援曲，我還會忍不住偷瞄她的動作，比較不會怕跳錯。

擁有高人氣的她們，賽後就被粉絲團團包圍，2人還來不及互動，林岱縈就被工作人員帶走，沒能有時間，好好謝謝安芝儇的到來。孰料結束返家時，安芝儇竟然還與林岱縈的親友串通，再度現身在她的家中，還貼心準備好了晚餐泡菜豆腐鍋及海鮮豆腐鍋，讓他超感動。

經紀人透露，林岱縈打開家門時，安芝儇即喊出：「小鹿，歡迎來我的家，今天辛苦了！」唯一讓小安不解的是，不懂為何林岱縈家沒有桌子，林岱縈搬出旁側的沙發椅，把食物放在托盤上說，演繹自己的吃飯方式，「小安是第一個來我家的外國朋友，幸好家裡一直都是保持很整齊清潔，下次她來，我就會買好桌子了。」

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