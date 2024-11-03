王義川助攻！ 李正皓默認情牽馬郁雯

李正皓情牽馬郁雯傳了數日，今天中午，男主角意外露餡默認和馬郁雯戀愛ING。

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨政策會執行長王義川2日（美國時間）應邀擔任「2024大洛杉磯台灣會館第26週年年會晚宴暨募款活動」主講嘉賓，竟在現場爆料好友、三立新聞台《新台派上線》主持人李正皓和同台「揭弊女神」主播馬郁雯戀愛ING，豈料低調至今未回應的男主角李正皓竟意外露出馬腳，默認情牽馬郁雯。

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王義川昨在洛杉磯爆料好朋友李正皓正在談戀愛。

話說王義川在這場活動上，大虧李正皓最近比較忙，因為忙著「談戀愛」，更當眾猛虧李正皓談戀愛談到美國人都知道，「這算國際事件，會不會影響美國總統大選。」語畢，引起台下觀眾一陣大笑。

李正皓今天中午發文忍不住問：「聽說我紅到美國？」意外露餡他默認和馬郁雯戀情（紅框處）。

王義川在美國大爆料傳回台灣，今（3）日中午左右，李正皓忍不住在Threads發文：「聽說我紅到美國？」跌破眾人眼鏡的是，李正皓火速發聲並不是撇清戀情，對外解釋和馬郁雯關係，儼然默認戀情，立馬引起網友在底下猛虧他：「不是你紅到美國，是你談戀愛這件是紅到美國。」

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更有人留言大讚李正皓：「LA台灣會館超多民主前輩、先進的基地，第一次感覺李正皓怎麼這樣讚！談戀愛都能紅欵。」

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