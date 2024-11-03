晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王義川助攻！ 李正皓默認情牽馬郁雯

李正皓情牽馬郁雯傳了數日，今天中午，男主角意外露餡默認和馬郁雯戀愛ING。李正皓情牽馬郁雯傳了數日，今天中午，男主角意外露餡默認和馬郁雯戀愛ING。

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨政策會執行長王義川2日（美國時間）應邀擔任「2024大洛杉磯台灣會館第26週年年會晚宴暨募款活動」主講嘉賓，竟在現場爆料好友、三立新聞台《新台派上線》主持人李正皓和同台「揭弊女神」主播馬郁雯戀愛ING，豈料低調至今未回應的男主角李正皓竟意外露出馬腳，默認情牽馬郁雯。

相關新聞：王義川美國大爆料   「李正皓最近忙著談戀愛」

王義川昨在洛杉磯爆料好朋友李正皓正在談戀愛。王義川昨在洛杉磯爆料好朋友李正皓正在談戀愛。

話說王義川在這場活動上，大虧李正皓最近比較忙，因為忙著「談戀愛」，更當眾猛虧李正皓談戀愛談到美國人都知道，「這算國際事件，會不會影響美國總統大選。」語畢，引起台下觀眾一陣大笑。

李正皓今天中午發文忍不住問：「聽說我紅到美國？」意外露餡他默認和馬郁雯戀情（紅框處）。李正皓今天中午發文忍不住問：「聽說我紅到美國？」意外露餡他默認和馬郁雯戀情（紅框處）。

王義川在美國大爆料傳回台灣，今（3）日中午左右，李正皓忍不住在Threads發文：「聽說我紅到美國？」跌破眾人眼鏡的是，李正皓火速發聲並不是撇清戀情，對外解釋和馬郁雯關係，儼然默認戀情，立馬引起網友在底下猛虧他：「不是你紅到美國，是你談戀愛這件是紅到美國。」

相關新聞：馬郁雯深耕司法7年  被逼問：經營李正皓幾年？

更有人留言大讚李正皓：「LA台灣會館超多民主前輩、先進的基地，第一次感覺李正皓怎麼這樣讚！談戀愛都能紅欵。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中