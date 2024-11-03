林青霞70歲生日 要把快樂帶給別人

清華大學6月畢業典禮找來林青霞致詞，掀起討論話題。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深女星林青霞演活電影《東方不敗》角色，定居香港多年的她，６月受邀返台在清華大學畢業典禮致詞，首次在台灣頂尖大學畢典致詞的她有些緊張，還一度忘詞，但全身仍散發巨星丰采，今（3）日林青霞歡度70歲生日，巨星魅力猶如傳奇。

林青霞在清大畢典致詞時，提及高中畢業後為了拍電影錯失念大學機會，但從影12年算起來也上了幾次大學，並以愛與快樂祝福畢業生，要讓自己快樂，並做快樂的事，就能散播快樂與愛的種子。

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雖然沒上大學，林青霞卻獲得瓊瑤電影《窗外》第一女主角角色，記得當時每天都是歡天喜地到片場，然後歡天喜地回家，她感動回憶：「那種快樂的感覺至今難忘。」

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她也提及沒上大學遺憾，坦言這事壓在她心底好幾10年，但也正面思考「在社會上工作，也是學習，如果4年一個大學，我從影22年等於上了好幾個大學，要學習，隨時隨地都可以」，更說自己去年獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位，算是彌補人生缺憾。

而林青霞也告訴影迷粉絲她心中的哲學：「必須先讓自己快樂起來，才可以把快樂帶給別人。」

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