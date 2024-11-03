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娛樂 電視

《黑澀會》Apple半夜躡腳躲廁所擠奶 老公見「一畫面」大受衝擊

〔記者李紹綾／台北報導〕「Apple」黃暐婷昔參加節目《我愛黑澀會》出道，去年12月公開已嫁牙醫趙國翔為妻，並宣布懷孕好消息，今年4月喜迎兒子「八寶」出生。她近日帶著兒子拍攝《嬰兒與母親》封面，表示當媽後深刻體會著育兒的艱辛與甜蜜，育兒的日常每一天都充滿挑戰與感動。

「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）

Apple談到，八寶還沒出生前，原本不打算要餵母奶，老公也表示支持。生下八寶後，她開始脹奶時，護士就把寶寶抱過來讓她餵奶，餵了後發覺好像很好餵，沒有想像中困難，八寶也喝得很開心，當時她心想，「那我餵一個月好了。」結果，就這樣又餵了第二個月、第三個月。

儘管哺餵母奶的過程算是滿順利的，但是擠奶的苦卻是沒有當過媽的人無法體會的歷程。住月中時，因為老公趙國翔是個很淺眠的人，Apple為了不要打擾到他，半夜會躡手躡腳跑到廁所把門關起來，直接坐在地上以方便擠奶，擔心擠乳器運作時的「嗚～嗚～聲」太大，Apple還用毛巾把機器蓋起來。

「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）

有一天晚上，趙國翔半夜起床上廁所，才發覺Apple不在旁邊，一推開廁所門，看見披頭散髮的Apple坐在地板、撐在那邊擠奶，「老公說那個畫面讓他衝擊很大，他覺得我太辛苦了。」坦言是因為自己從來沒說，且老公也沒問，所以她一直都默默地做著這些事。

「我不想要妳那麼辛苦。」老公擔心Apple太累，希望她餵一個月就好，但Apple笑說，人家叫你不要餵，你反而就覺得我好像還可以繼續。除了晚上要擠奶，工作時也是，可能原本只要提前1小時化妝、換裝的準備時間，現在要變成提前2小時，因為還要把擠奶時間算進去。然後錄完影之後，還要趕快回家，因為已經脹奶了。

「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）

有時工作結束後，大家會約吃飯，通常Apple也不太能參加，不然就是得把擠乳器帶在身上，她試過在外面擠奶，但擠完奶之後，又擔心容器不夠乾淨，或是母奶儲存的問題，讓她直喊：「擠奶真的好麻煩，但是抱著八寶在懷裡餵奶，看著那個好可愛的臉，會覺得有被需要的感覺，因為這件事只有你能做。」說著說著，她的眼眶變得濕潤，「我曾經是那麼不想餵母奶的人。」

在第一次碰到月嫂休息，也就是Apple第一次一打一照顧寶寶的時候，可能是還在餵母奶的關係，她說：「我那一個晚上就幫八寶洗了16次的屁屁。」真的是換完尿布，隔沒多久他就又開始噗噗噗，讓她洗屁屁洗到崩潰。

「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）「Apple」黃暐婷帶著兒子「八寶」拍攝雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）

Apple分享，當媽後生活重心全部轉變，以前的自己，出門一定要化全妝、做指甲、擦香水，總是打扮得漂漂亮亮，現在一切變成了「八寶優先」，自從懷孕之後，她就不再做指甲或噴香水，手上那幾條連洗澡、睡覺都不會摘下來的手鍊，也在八寶出生以後全部拆掉了，且出門只穿最舒服的衣服，既能讓寶寶舒服，自己也能活動自如，尤其褲裝最方便。

Apple有次跟老公抱怨，化妝台上的一堆香水現在都用不到了，老公還問她為什麼不用，她說：「香精可能會讓寶寶過敏或引發氣喘，所以媽媽都不用香水。」沒想到今年情人節，老公特別送了一瓶孕婦專用的名牌香水，這款香水連寶寶也能使用，她雀躍說：「老公終於送一些實用的東西了！」

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