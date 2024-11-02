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娛樂 最新消息

颱風天停辦演唱會內幕曝光！劉德華看到「劉太太們」痛哭 心疼全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華今天中午在小巨蛋開唱，補辦前晚因為颱風而停辦的演唱會，當時許多歌迷在小巨蛋才得知消息，都難過地在鏡頭前大哭，沒想到華仔都看到了，心疼直說：「我看見那些人哭，哎呦。」

劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（記者王文麟攝）劉德華重返小巨蛋，感謝歌迷熱情支持。（記者王文麟攝）

「今天...is the Day」巡迴演唱會來到了第二場，華仔稍早在演唱會提到，歌迷因為颱風停辦演唱會，難過淚灑小巨蛋一事，「真不知道怎麼說，後台工作人員都心疼一起哭」，他同樣很心痛，幸好主辦單位火速協調出場次，讓演出得以順利進行。

劉德華今天中午就在小巨蛋舉辦演唱會。（讀者提供）劉德華今天中午就在小巨蛋舉辦演唱會。（讀者提供）

華仔邀請全場觀眾，一起替演唱會的工作人員鼓掌，才能在第一時間火速決定補辦的時間。

儘管在中午就開唱，華仔心情同樣大好，不斷狂撩歌迷，他說：「我60幾歲了，還叫我老公，真的是『老』公」，更要歌迷記得把兒女一起帶來追星。

有趣的是，華仔唱到粵語歌《情感的禁區》時，打趣直說：「這是我年輕時用來騙女孩的，現在不知道可不可以騙男生。」逗樂滿場粉絲。

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