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娛樂 最新消息

實現五國同台！《原少A2》國際男團壓境 選手緊張備戰

〔記者林欣穎／台北報導〕《原少A2》最新一集將播出海外男團交流賽，由節目組豪砸三百萬，力邀日、韓、菲、泰四國男團來台錄影，包含紅遍全球的SB19、剛發佈回歸單曲的PERSES、今年剛出道的新人團NCHIVE、以及充滿活力的D.O.L，四團四色，和少年們一起在原少A2實現五國同台的盛況。

D.O.L看過少年們的表演影片，表示對小行星印象最深刻。（踢帕娛樂提供）D.O.L看過少年們的表演影片，表示對小行星印象最深刻。（踢帕娛樂提供）

本集將由四國男團輪番上場，少年們分為四隊應戰，八個舞台各有火花，究竟少年們會拿出怎樣的表現應戰，值得一看。而對於能在節目中直接與各國男團進行舞台交流，選手們感到相當興奮，認為還沒出道就有這種挑戰很難得，也對自己的表演很有信心，晨之星的Alex表示自己現在已經不是曾經的韓國練習生，而是原子少年，直接喊話對手：「放馬過來吧！」

PERSES將全新回歸的單曲首唱獻給《原少A2》，坦言相當緊張。（踢帕娛樂提供）PERSES將全新回歸的單曲首唱獻給《原少A2》，坦言相當緊張。（踢帕娛樂提供）

對於各國男團來說，本次的經驗也非常特別，D.O.L.事前更做了功課，看過少年們過往的舞台影片，表示對於小行星最為印象深刻，非常期待親眼看到小行星的表演；PERSES的成員們則表示本次是他們第一次來台灣錄製節目，也是第一次參與選秀節目，儘管非常緊張，但還是會盡全力幫助選手們。

今年剛出道的NCHIVE則是第一次來到台灣，對台灣的一切都感到非常新奇，也很好奇台灣的選手們會如何呈現舞台表演。出道六年，在YouTube頻道擁有三百多萬訂閱的大勢男團SB19也表示，非常好奇參加這種選秀的感覺，相當期待。

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