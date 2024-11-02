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娛樂 最新消息

安心亞閨密遇害又遇倒霉事 雨中崩潰嚎啕大哭...全程遭目睹

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在公視台語台、華視懸疑劇《孔雀魚》得知好姊妹圓圓被殺死的消息後情緒崩潰，在雨中既委屈又氣憤地嚎啕大哭讓人心疼不已。

尹馨（右）在《孔雀魚》安慰崩潰痛哭的安心亞（左）。（公視台語台、華視提供）尹馨（右）在《孔雀魚》安慰崩潰痛哭的安心亞（左）。（公視台語台、華視提供）

拍攝當天碰巧下大雨，所以沒有使用發來的水車，但也因為真實的情境幫助安心亞更容易投射自己的情感，不知所措的恐慌與無力感，加上又遇到沒鑰匙的倒霉事，直接將安心亞氣到大哭，尹馨心疼說：「因為心亞對自己的期許跟壓力太大了，所以她那一場就非常難哭出來，大家只能盡量遠離，不要干擾她醞釀情緒，後來就順利出來了，還說她哭得好累喔！」

楊烈（右）、尹馨在《孔雀魚》飾演父女。（公視台語台、華視提供）楊烈（右）、尹馨在《孔雀魚》飾演父女。（公視台語台、華視提供）

不只好姊妹出事，在《孔雀魚》扶持單親媽媽尹馨經濟獨立的王自強，竟然意外跌倒受傷，需要休養一個月，卻仍然心繫工作。王自強分析該角色其實並非工作狂，或在乎公司業績下滑，他最擔心的其實是尹馨飾演的亞男一個人沒辦法能夠承擔所有工作。王自強坦言自己現實生活中的個性很接近工作狂，當他決定要做一件事，就會全心投入，將所有時間投注到該領域去學習、探索，跟戲裡的波叔截然相反。

王自強（左）曾是「阿弟」蕭景鴻（右）的入行師傅。（公視台語台、華視提供）王自強（左）曾是「阿弟」蕭景鴻（右）的入行師傅。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》集結尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛、亮哲、張再興、夏靖庭、王自強、蔡明修等實力派演員聯袂演繹。深入探討社會底層小人物面對生命無常與個人慾望的掙扎，藉由尹馨清理命案現場的過程重新定義人心的乾淨與骯髒，企圖顛覆台灣社會大眾根深蒂固的刻板印象。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

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