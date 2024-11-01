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納豆前女友林千又控富商家暴 現身北院有望和解

林千又今年初指控賴姓前男友對她家暴。（翻攝自IG）林千又今年初指控賴姓前男友對她家暴。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經和藝人納豆交往的女星林千又今年2月時指稱前富商賴姓男友對她家暴，且偷走她14個愛馬仕名牌包，兩人鬧上法庭，賴男友人也控訴林千又破壞他人家庭。今（1）林千又現身台北地方法院，她在律師陪同下穿著黑色短裙洋裝、戴著口罩，不發一語。但傳出雙方目前已有共識，和解有望。

林千又曬出自己的傷勢，證明的確挨揍。（翻攝自IG）林千又曬出自己的傷勢，證明的確挨揍。（翻攝自IG）

近年淡出演藝圈，轉戰代購的林千又，與賴姓富商交往3年，如今舊情人法庭相見，很是尷尬。2023年11月林千又向法院聲請保護令，當時林千又與賴男還是男女朋友，卻紛爭不斷。2024年2月晚間兩人參加朋友聚餐後，返家途中在車上發生衝突，兩人當街拉扯，林千又指自己被家暴，賴男也說林千又抓傷她的臉、頸部、前胸。互控傷害、毀損，兩人都遭起訴。

此外，林千又與賴男又互告妨害名譽，郭姓男子替好友抱不平指稱林千又是「小三、賤人」，惹怒林千又，故遭林千又提告，但因發文限好友可見且未指名道姓，因此互告誹謗、公然侮辱等罪不起訴。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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