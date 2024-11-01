韓國女團首來台！遇強颱康芮嚇到抓手手：整棟大樓都在搖

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團PRIMROSE在2023年出道，此次首度來台舉行活動，卻遇上強颱「康芮」，粉絲簽名會全都取消，記者會則是延到今天（1日）舉行，韓籍成員晚上睡覺嚇到抓手手，甚至覺得整棟大樓都要搖，還尖叫擔心房子會不會倒！

PRIMROSE的成員Hayun（左起）、Rainie、Ruby、Nahyun首度在台灣受訪。（記者廖俐惠攝）

PRIMROSE由Ruby、Nahyun、Rainie和Hayun組成，其中Rainie是台灣成員，提早一個禮拜就先回台，為前天抵台的她們準備鳳梨酥、牛軋糖，「我還有先問她們要吃小籠包還是麻辣火鍋，還是想吃台式菜」，最後帶著成員去知名麻辣鍋店大快朵頤，Ruby對紅湯、白湯底印象深刻，直呼有著台灣在地味道。

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Rainie是台灣成員，首度回台灣宣傳，心情十分緊張。（記者廖俐惠攝）

原本成員們已經想好要到夜市、台北101觀光，想吃雞排、燒烤等美食，怎料所有行程都被颱風打亂，加上又因此無法見到粉絲，讓她們有些遺憾。被問到是否有感受到颱風的威力？Rainie表示：「我們住在21樓，晚上整個大樓都要搖，成員尖叫說房子會不會倒！」Nahyun則是在晚上睡覺時，嚇到抓著Hayun的手，才能安心入睡，感謝有成員們的陪伴。

由於颱風，PRIMROSE在台灣粉絲簽名會取消，無緣見到台粉，成員們都覺得相當可惜，Hayun表示，在入境時有收到粉絲的禮物，十分感謝，之後還會有機會來台灣；Rainie好不容易衣錦還鄉，卻無法近距離感謝粉絲，她承諾會盡快再回來台灣，「希望大家能夠過新專輯《Steal Heart》更認識我們，多多喜歡我們，希望下次來台灣之前，有更多粉絲推薦好吃好玩的！」

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