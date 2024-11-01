《魷魚遊戲2》前導預告大亮點！《黑暗榮耀》男惡霸變美女

《黑暗榮耀》「全宰寯」到了《魷魚遊戲2》變美女。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《魷魚遊戲》第二季將於12月登場，今（1）曝光正式前導預告，觀眾除了可見李政宰化身「遊戲守門人」，阻止大家再掉入陷阱，眼尖網友發現，預告32秒一閃而過的「女星」，原來有參與《黑暗榮耀》演出，美到讓人差點認不出。

《魷魚遊戲2》場景、遊戲、卡司全面升級，原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉、魏嘏雋之外，還加入許多粉絲熟悉的大咖，其中在《黑暗榮耀》演出反派「全宰寯」的朴成焄突破造型，留起長髮，韓國網友紛紛表示「原來是他」、「怎麼變得這麼美」、「是不是有化了眼妝」，還有人大膽猜測他的角色也許是第三性或男扮女裝。

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《黑暗榮耀》「全宰寯」到了《魷魚遊戲2》變美女。（翻攝自Netflix）

第二季有任時完、姜河那、朴圭瑛、曹柔理、T.O.P等新面孔加入，導演黃東赫表示：「這些角色有的人是夥伴，有些是敵人，人物關係、緊張程度會更加升溫。」《魷魚遊戲2》於12月26日在Netflix上線。

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