63歲劉德華擁百億「幹嘛不躺平？」天王親口揭關鍵原因

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華仔」劉德華睽違11年重返台北小巨蛋開唱，昨（31日）晚的首場演唱會因強颱康芮攪局，被迫延期至明日中午舉行，「一日雙場」無疑是對體力的一大考驗。貴為天王卻如此拼命，讓許多網友好奇詢問「幹嘛不躺平就好？」對此，劉德華曾透露背後的「關鍵原因」。

劉德華曾不諱言自己其實可以躺平，但怕此行為成了孩子們的壞榜樣。（翻攝自微博）

劉德華的首場小巨蛋演唱會因颱風取消，被迫延期至2日中午開唱，由於當日晚上原本就有一場，此次將成為他首度在小巨蛋唱「一日雙場」。不過，劉德華據傳身價已飆破百億，許多網友對於如此敬業態度感到好奇，紛紛認為「天王明明可以完全躺平，幹嘛不選擇躺著就好，還要賣命狂工作？」

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劉德華全新巡演本周在小巨蛋登場。（台灣映藝提供）

事實上，63歲劉德華已經不是第一次面對這個問題，先前就曾針對此疑慮出面做出回應，他當時不諱言自已確實可以躺平，更透露有次回家僅僅4天，就深思認為這樣下去不行，「因為我的家裡還有下一代，如果小孩看到我這樣，如此將會成為一個『壞榜樣』」，他強調自己不是為了有所突破，而是希望生活能更有價值。

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