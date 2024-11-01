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娛樂 最新消息

劉謙中國發展壓力大！罹肺腺癌「多次赴醫求診」近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕魔術師劉謙將事業重心轉往中國後定居，先前做健檢查出肺部有陰影，證實罹患肺腺癌並已在2月做完手術。如今事隔2個月，劉謙略顯水腫現蹤在街上遭直擊，中國狗仔更透露已跟拍他好幾次，但都是去醫院看病求診，因此希望劉謙能順利康復，期待能看到他在今年的春晚舞台表演。

劉謙證實罹肺腺癌後，數次被狗仔拍到赴醫求診。（翻攝自微博）劉謙證實罹肺腺癌後，數次被狗仔拍到赴醫求診。（翻攝自微博）

劉謙近日被拍到身穿全身、戴著帽子與眼鏡，打扮低調現蹤在街上，不過疑似是發現狗仔在跟蹤偷拍，他在過程中直視鏡頭多次，嘴角低垂看起來似乎有點無奈，許多網友見狀關心詢問近況，該名狗仔則透露：「之前拍了幾次去和睦家（醫院）看病！不知道今年春晚是否有期待（演出）！」

事實上，劉謙赴中國發展後站上春晚舞台，知名度在對岸迅速飆漲，當時租下北京文創園區辦公室，無奈疫情攪局讓他創業受挫，百萬房租成最大開銷，壓力龐大到憂鬱症纏身，卻又在今年初確診「肺腺癌零期」，但目前已完成手術並定期追蹤，他對於外界關心表示：「我現在好的很，還在巡演中，估計還能再變很久魔術。」

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