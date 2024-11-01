「王彩樺女婿」是A片導演！ 許時豪《拍射吧》和老婆合體「愛意滿滿」

王彩樺（前排左起）、許時豪、彭若萱、蕭東意（後排左起）、洪群鈞、黃建豪在《拍射吧!廷方!》大展搞笑功力。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許時豪去年7月和交往多年的演員彭若萱結婚，夫妻倆在公視人生劇展《拍射吧!廷方!》首度螢幕合體，飾演愛拌嘴的夫妻，帶來更有層次的「笑果」，導演劉易原本擔心會讓兩人真的吵起來，沒想到兩人互動超甜，「發現時豪跟若萱演起來處處充滿愛！」。

片中兩人互摟、親嘴等甜蜜動作，許時豪說：「會有些反射性的習慣反應跑出來，但這不一定跟角色符合。」導演曾權笑稱，「謝謝上天讓這對夫妻來飾演這對夫妻，愛的眼神以及為了愛的欺瞞，滿滿的反差感，夠勁。」

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彭若萱飾演的妻子「小穎」在生氣或鬧彆扭時，許時豪飾演的老公「廷方」會想盡辦法連哄帶騙讓太太開心，但許時豪笑說：「我本人直覺會希望兩人可以好好理性溝通。」真實與虛構的交錯，讓他開始反思「身為演員跟老公時，面對夫妻一起工作的心態。」彭若萱則認為「這個角色絕對是今年最快樂的事之一。」她認為角色「小穎」透明、有感受力、充滿愛、靈動，又有幽默感，「好喜歡她在生活中各種不可思議的反應。」

夫妻檔演員許時豪（右）、彭若萱在《拍射吧!廷方!》首度合體演夫妻。（公視提供）

許時豪劇中是A片導演，開拍前反覆研讀劇本，並與導演曾權、劉易討論表演風格，笑稱自己為做功課，還嘗試創作了兩個AV短片劇本，現場還印出來發給劇組人員參考。

導演曾權強調，拍攝時也邀請了親密戲指導陳雪甄來協助演員溝通和排練，並盡可能減少現場工作人員數量，以保護演員的安全和感受，讓他們能安心演出。曾權表示，「演員在拍攝時都穿著『肉胎衣』，透過後製加上馬賽克」，創造出一種令人遐想卻又充滿幽默的視覺效果。

導演劉易則分享了第一次與親密戲指導合作的經驗，他表示因為導演跟演員之間有著權力關係，很容易忽略了其中帶來的傷害，「有雪甄老師加入，讓我們學習到如何在尊重及安全的狀況下拍攝。」

《拍射吧!廷方!》劇情荒誕，描述一位懷才不遇的廣告導演萬廷方（許時豪飾），為了延長壽命繼續照顧家人，瞞著妻子接下地府拍攝A片的任務，並在拍攝過程中重拾創作熱情。王彩樺飾演導演的岳母、片場化妝師「曉芳」，她在劇中展現女性勇敢追求自我慾望的一面，最後更點頭參與女婿的A片演出。劇中導演好友兼製片「二七」洪群鈞與黃建豪、蕭東意演出的地府陰差，大展搞笑功力，為全片增添不少笑料。

許時豪（中）在《拍射吧!廷方!》搭檔喜劇團體「嚎哮排演」黃建豪（左）、蕭東意（右）詮釋協助地府陰差拍AV的導演「萬廷方」。（公視提供）

身兼編劇的導演曾權分享，《拍射吧!廷方!》的創作靈感源自於一次跨年聚會，當時主創團隊在酒精催化下，聊到人生的種種感悟，一句「你們知道嗎？其實鬼也是眾生，也會有需求。」開啟了他們對這個故事的想像。劇本融合了曾權的個人生命體驗，包括工作上的妥協、夢想與現實的拉扯，以及各種荒謬的工作經驗。導演劉易則表示，一開始聽到這個故事時「覺得實在太ㄎㄧㄤ了」，但自己也是拍片的人，因此能理解主角萬廷方的處境，希望傳達「工作是為了家人、為了自己所愛的人所犧牲與奉獻」的想法。

公視人生劇展《拍射吧!廷方!》以黑色幽默的風格搭配荒誕的拍片過程，探討愛情、親情、夢想和生命的意義，11月3日晚間12點在公視頻道播出，並於公視+平台上架。

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