大導昆汀狂讚《小丑：雙重瘋狂》 直呼「導演就是小丑！」

〔記者許世穎／綜合報導〕影音平台CATCHPLAY+ 11月精彩片單出爐，電影方面，由影帝瓦昆菲尼克斯與女神卡卡共演的續集電影《小丑：雙重瘋狂》將於11月7日飆速上架，劇情延續第一集，亞瑟因作為小丑犯下的罪行被送進精神病院等待審判，在陷入雙重身份掙扎的同時，卻意外愛上了哈莉奎茵，還發現了內心深處的音樂，因而發展出一段危險又瘋狂的愛情故事。

鬼才名導昆汀塔倫提諾大讚《小丑：雙重瘋狂》。（CATCHPLAY+ 提供）

儘管上映後評價兩極，近日鬼才名導昆汀塔倫提諾看完後仍大力讚賞，直呼：「我真的很喜歡，喜歡的不得了。儘管它不像一部電影，而是一部混亂不堪的大作，我仍然很享受，甚至為之著迷，我很喜歡裡頭的歌舞橋段，我看得很投入，這些歌越陳腔濫調反而越迷人。導演像是對所有觀眾、好萊塢、DC粉及電影公司大罵去你的，陶德菲利普就是小丑本人！」

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新一代恐怖女王米亞高斯（左）主演的「X三部曲」最終章《血腥瑪辛》將於11月19日上架。（CATCHPLAY+ 提供）

由泰國當紅男星Billkin主演的年度催淚泰國片《金孫爆富攻略》也即將於11月6日上架，這部以寫實又真摯的拍攝手法捕捉祖孫日常互動及溫馨親情的超好評電影，最適合窩在家裡邊笑邊哭享受療癒感動。

而日前公布的哥譚獎入圍名單，一舉入圍最佳導演、最佳主角演出、最佳配角演出三大獎的青少年恐怖片《怪奇粉紅物語》，則將於11月25日上架。新一代恐怖女王米亞高斯主演的「X三部曲」最終章《血腥瑪辛》也將於11月19日上架。

超夯西部神劇《黃石公園》第5季 Part 2將與美同步跟播。（CATCHPLAY+ 提供）

此外，超夯西部神劇《黃石公園》第5季 Part 2將於11月13日與美同步跟播，達頓家族的土地和權力之爭即將迎來大結局。此外，同日也將一次上架獨家影集《街頭律政女王》，以全8集的篇幅講述一名女律師從知名事務所來到街頭為社會底層人民辯護的故事。更多關於上述精彩影片、影集請洽CATCHPLAY+ 。

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