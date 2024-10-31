康芮1死73傷！陳揮文籲「取消颱風假」 網友群起火大嗆爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕強烈颱風「康芮」直襲全台，截至目前累計1429件災情，更造成1死73傷，名嘴陳揮文日前曾表態「不應該放颱風假」引發部分質疑聲浪。豈料，陳揮文今（31日）中午再曬出2張照暗指「把颱風假當小確幸」、「理盲濫情」後，再度引爆大批網友不滿，被群起灌爆臉書譏諷「出門了嗎？」

名嘴陳揮文。（翻攝自YouTube）

陳揮文29日在節目《飛碟晚餐陳揮文時間》直言颱風假會導致國家社會進步變緩慢，且領日薪的勞工們更因此沒有薪資，同時放假也會影響到服務業、餐飲業、團膳的業者，停班停課成為虧錢的其中因素，因此呼籲政府將颱風假取消，此話一出引發部分網友質疑。

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不過，康芮颱風今造成全台數起嚴重災情，累計死傷人數來到1人死亡、73人輕重傷，同時導致34起的土石災害，伴隨著162棟建築受損、366起路樹倒塌案件、廣告招牌掉落等災情發生，此次強颱帶給台灣的災害及損失，也引起日媒《產經新聞》關注並以「28年來最強颱」為題進行報導。

陳揮文曬出洋基隊球迷爭吵照片反擊網友。（翻攝自臉書）

沒想到，陳揮文今在臉書曬出洋基隊球迷們在場邊搶球的照片，不過上頭則以搶眼的顏色標示「把颱風假當小確幸」、「理盲濫情」，被認為藉此回應持不同意見的網友們，許多網友見狀更是火大，紛紛出征怒嗆：「還名嘴勒，確實只會出張嘴」、「只剩下一張嘴」、「沒想到這次押錯了...以為還像之前風和日麗」、「你出門了嗎？記得直播！」

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