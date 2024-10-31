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娛樂 電視

分隔台灣、泰國黏滴滴！劉泯廷信守承諾「第一次接機獻給他」

「瑞卡CP」劉泯廷（右）、Jame默契十足。（GagaOOLala提供）「瑞卡CP」劉泯廷（右）、Jame默契十足。（GagaOOLala提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉泯廷、泰星Jame Kasama Kranjanawattana在GagaOOLala BL影集《彈一場完美戀愛》組「瑞卡CP」，昨（30日）合體擔任泰式餐廳一日店長，與40位粉絲共進午餐，兩人手比各種愛心、背後環抱，嘴對嘴共吃一根蝦捲，甚至大方轉圈「360度磨鼻子」給粉絲拍個夠，更開放與每一個粉絲單獨拍合照，任何pose勾手、搭肩有求必應，給足粉絲滿滿的福利。

Jame（左）幫忙劉泯廷穿圍裙，「超犯規姿勢」讓現場尖叫聲不斷。（GagaOOLala提供）Jame（左）幫忙劉泯廷穿圍裙，「超犯規姿勢」讓現場尖叫聲不斷。（GagaOOLala提供）

「瑞卡CP」在活動一開始就大撒糖，劉泯廷、Jame各出一隻手合比大愛心合照，又互相為對方穿上圍裙，Jame打趣把圍裙圍在劉泯廷的胸上變成圍兜，瞬間逗樂全場粉絲，還用一口流利的中文笑回：「開玩笑的！」下一秒直接以正面環抱對方的超犯規方式，把手穿過對方的腰際幫忙綁上圍裙的繫繩，而劉泯廷也光速給出回應，將手回抱在他的腰上，全場立刻響起尖叫。

劉泯廷（右）、Jame共吃一根春捲，側面角度幾乎像是接吻。（GagaOOLala提供）劉泯廷（右）、Jame共吃一根春捲，側面角度幾乎像是接吻。（GagaOOLala提供）

劉泯廷背後環抱餵食Jame。（GagaOOLala提供）劉泯廷背後環抱餵食Jame。（GagaOOLala提供）

劉泯廷、Jame在現場玩遊戲，通過考驗才能吃飯，第一關被規定在20秒內吃完一根春捲且不能使用手，兩人面對面靠嘴巴將春捲一口一口咬下去，側面角度看起來就像在接吻一樣，滿滿的粉紅泡泡，怎知劉泯廷把剩下一段全部給Jame吃，立刻笑翻全場，沒想到第二關秒數更少直接失敗收場，他們甘願接受懲罰，兩人大方在現場互磨鼻子，特地原地360度旋轉，給各方角度的粉絲拍個夠，又加碼360度旋轉背後環抱餵食秀，給足粉絲滿滿的福利，現場尖叫聲不斷。

劉泯廷（右）、Jame深情對望共喝一杯泰式奶茶。（GagaOOLala提供）劉泯廷（右）、Jame深情對望共喝一杯泰式奶茶。（GagaOOLala提供）

入座之後，「瑞卡CP」以兩根吸管共喝一杯泰式奶茶，彼此眼神笑著對視，劉泯廷不時用叉子餵食Jame，全場粉絲直呼：「好甜！」劉泯廷一一介紹現場的菜色，包括象徵好運招財的金錢蝦餅、燒烤的椰奶豬肉串，帶有香茅氣味的伊善炸春捲、Q彈炸雞肉，鮮嫩多汁的雞上腿以及泰式涼拌海鮮，生長在泰國東北部呵叻府的Jame坦言：「這些食物都是我小時候吃的，非常道地的東北美食，對我來說是很熟悉的。」劉泯廷則是記得Jame喜歡吃炸雞，Jame聽到眼睛笑成一條線，開心地看著他用中文附和：「喜歡！」他也趁著介紹飯後飲料及甜點，打趣用土味情話放閃，「跟他一樣甜的泰式濃郁奶茶，還有四季泰好西米露！」逗笑在場的粉絲。

劉泯廷（右）、Jame近距離互動玩遊戲，給足粉絲福利。（GagaOOLala提供）劉泯廷（右）、Jame近距離互動玩遊戲，給足粉絲福利。（GagaOOLala提供）

粉絲幾乎都笑著回家，劉泯廷開心表示：「我滿喜歡近距離跟粉絲互動，可以感受到他們的熱情，他們開心，我就很開心。」印象最深刻的是懲罰的部分，他苦笑：「沒有含扣，不管輸贏都要懲罰，但蠻好玩的。」其實這次Jame來台，他也信守承諾到機場接機，笑說：「我第一次接機，一直看出口什麼時候出來，後來才發現有個螢幕看得到裡面有誰走出來。」由於最近台灣氣候轉涼，他原本有提醒Jame要帶個外套來穿，沒想到一見面對方還是穿個短袖，笑說：「看來他滿抗冷的。」Jame笑回：「還是會怕冷。」他非常感謝劉泯廷特地跑一趟機場迎接自己，大讚：「他很貼心。」兩人也去台北101的高空景觀餐廳喝咖啡約會、去夜市品嚐美食，直呼：「他真的很愛炸雞！」

劉泯廷（右）、Jame擔任泰式餐廳一日店長，現場充滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）劉泯廷（右）、Jame擔任泰式餐廳一日店長，現場充滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）

劉泯廷（左）、Jame互相餵食，現場充滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）劉泯廷（左）、Jame互相餵食，現場充滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）

劉泯廷、Jame後天（2日）將和涂善存、張豐豪出席見面會，「瑞卡CP」Jame苦喊：「我們會跳舞，這是這輩子跳過最難的舞蹈！」劉泯廷則說：「絕對很驚喜，我們是跳蠻快的舞蹈，我也覺得滿難的，可以期待一下我們善存，他期許變成BIGBANG的太陽，變成『太陽存』。」目前票券仍在熱賣中，劉泯廷笑説：「來了才會知道，可以期待一下，他是真的要唱歌！」至於表演有什麼亮點，劉泯廷賣個關子，「戲裡唱的那首，這次他真的要唱這首歌了。」

劉泯廷（右）、Jame擔任泰式餐廳一日店長，現場充滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）劉泯廷（右）、Jame擔任泰式餐廳一日店長，現場充滿粉紅泡泡。（GagaOOLala提供）

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