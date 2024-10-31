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娛樂 音樂

鄭進一揭創作《故鄉》靠20萬激靈感！聽向蕙玲唱《家後》心動了

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視綜藝節目《綜藝一級棒》新一集推出「歌王hito金曲爭霸戰」，邀來創作鬼才鄭進一同台尬歌。性情直率、講話嗆辣的鄭進一讓藝人們既期待又怕受傷害，一開場主持人還在介紹，在台側等待的他就出聲催促：「快一點（介紹），不好笑講那麼久」聲先到，讓主持群備感壓力。

《綜藝一級棒》邀來創作鬼才鄭進一同台尬歌。（中視提供）《綜藝一級棒》邀來創作鬼才鄭進一同台尬歌。（中視提供）

鄭進一講評風格向來有話直說，開唱前陳隨意先跟大家打預防針：「不被他罵就是好佳哉了。」看到鄭進一登台，許志豪、陳隨意更以90度一鞠躬表達敬意，鄭進一語帶幽默地說：「我以前的個性真的比較差，但現在也是一樣」，看大家神情緊繃，他則笑著說：「以前上台，如果我沒有批評到的，那個人基本上都沒有紅過，所以哪一個欠罵的？」就連康康也不免被鄭進一虧一下：「老實說，康康的主持功力退步了，不過這樣反而大家配合得更好了，恭喜。」

節目中歌手輪番一連唱了許多鄭進一所創作的歌，像是《媽媽請你不通痛》、《迺夜市》、《愈離愈開》等多首經典台語歌，陳孟賢也選唱鄭進一寫的《古錐仔》，搭配動感舞蹈嗨翻全場，鄭進一聽完力讚：「其實他就等於當年的胡瓜，很類似，長得可愛，然後口才不錯。」鄭進一講評如此「和善」頓時讓眾人不習慣，不料鄭進一又冒出一句：「但才華一般般。」幽默作風頻頻逗樂眾人。

鄭進一大哥駕到，主持群備感壓力。（中視提供）鄭進一大哥駕到，主持群備感壓力。（中視提供）

鄭進一聽完眾人演唱後，卻時不時忘記誰已上過台，歌手向蕙玲忍不住笑問他：「老師，你剛剛有在場嗎？」鄭進一見她提問立馬讚美回應：「《家後》我聽過太多人唱，只有向蕙玲唱，我聽到那次就感動了，我喜歡她的才氣，還有歌聲真的很感人。」接著鄭進一要把手中的讚牌貼到向蕙玲的衣服上，這時向蕙玲趕緊笑著接過貼牌：「我們還是保持師徒關係就好」，鄭進一看著她笑回：「妳要是想開了，我還是可以的。」

當唱到寶島歌王葉啟田的歌時，鄭進一也聊到之前創作《故鄉》一曲的趣事，「當時寫了前面幾句歌詞後就完全沒靈感，某天葉啟田和唱片公司老闆來我家邀歌，我唱了兩句後，那個老闆二話不說皮包打開把訂金20萬放在桌上，說老師你如果寫好再告訴我，我那時住七樓，他們只是搭電梯到一樓，我就打電話說『我寫好了』。」眾人一聽都笑翻。

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