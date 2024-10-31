「華嫂們」哭倒柱子旁！得知演唱會補辦高喊：劉德華我愛你

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華開唱碰到康芮颱風襲台，今晚首場演唱會於演出前4個半小時宣布停辦，讓提早到小巨蛋的「華嫂們」落淚崩潰，直到等到了補辦消息，歌迷終於破涕為笑。

劉德華演唱會宣布停辦讓已到場的歌迷錯愕不已。（記者陳奕全攝）

華仔原定今晚開唱，中午過後就有許多粉絲提早到了小巨蛋場館排隊採買周邊，大夥冒風雨趕到現場，第一時間得知演唱會停辦都超級難過，還有人崩潰哭倒在柱子旁。

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為了不讓歌迷失望，主辦單位經過協調，火速在1小時後公布補辦資訊，確定將於11月2日中午12時在小巨蛋開唱，請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。

劉德華演唱會遇強颱「康芮」來襲，開唱前停辦演唱會，商品區仍擠滿人潮，並有後援會舉牌支持。（記者陳奕全攝）

因為颱風攪局，華仔的歌迷心情大洗三溫暖，在小巨蛋有觀眾受訪透露，「本來在飯店嘻嘻哈哈，後來看到新聞才知道（取消），穿著雨衣趕快出門。」由於許多歌迷都是今天一早就冒雨從中南部北上，複雜心情可想而知。

所幸最終盼到了華仔要在後天補唱的消息，粉絲開心笑說，「現在正在想這3天要怎麼度過，很難熬」、「擔心華仔唱兩天，怕他太辛苦啊。」還有一大群歌迷集結呼口號，高喊「劉德華我愛你」為偶像打氣。

劉德華演唱會商品區仍擠滿人潮，工作人員宣布取消並在排隊人潮後設終止線。（記者陳奕全攝）

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