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娛樂 電視

隋棠拍戲慘濺血「右半身麻痺」復健3個月 苦主胡宇威現身急道歉

胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈出席《太太太厲害》開播記者會。（鹿路電影提供）胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈出席《太太太厲害》開播記者會。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、王陽明、胡宇威、周采詩、曾沛慈不畏康芮颱風，今（31日）出席女性動影集《太太太厲害》開播記者會，隋棠角色為退休特務，有不少的打戲，拍攝過程中不小心受傷，且2次剛好都是跟胡宇威對戲，讓飾演她老公的王陽明護妻心切，對著胡宇威直喊：「又是你，幹嘛欺負我老婆！」引起全場大笑。

隋棠在《太太太厲害》飾演身手矯健的特務殺手。（鹿路電影提供）隋棠在《太太太厲害》飾演身手矯健的特務殺手。（鹿路電影提供）

隋棠分享，進劇組前接受了2個月的武打訓練，表示自己相當嚮往拍武打戲，所以整個過程並不會感到辛苦，然而拍攝過程難免會受傷，「拍的時候，加上角色的情緒，有時候會比較控制不了力道，那個時候就會很容易受傷。」她透露一場和胡宇威的打戲，右眉角不小心被手銬到濺血，當時現場所有人瞬間安靜，「那天就不太能拍了，我的眉角有點滲血、腫起來。」胡宇威則說：「很抱歉。」

王陽明（左）、隋棠在《太太太厲害》演超殺特務夫妻。（鹿路電影提供）王陽明（左）、隋棠在《太太太厲害》演超殺特務夫妻。（鹿路電影提供）

還有一場也是和胡宇威對戲，隋棠說，身上因穿了護具穿脫不便，為了不耽誤拍攝進度，她盡量不喝水，也不脫護具，一整天下來，身體竟出現異狀，「拿下護具之後，發現身體怪怪的，身體右半身從臉部到腿部是沒有知覺的，殺青之後去看了醫生，復健、吃藥了3個月才慢慢恢復。」

周采詩在《太太太厲害》飾演拳擊高手。（鹿路電影提供）周采詩在《太太太厲害》飾演拳擊高手。（鹿路電影提供）

隋棠（左起）、曾沛慈、周采詩在《太太太厲害》組「地表最強媽媽特務團」。（鹿路電影提供）隋棠（左起）、曾沛慈、周采詩在《太太太厲害》組「地表最強媽媽特務團」。（鹿路電影提供）

周采詩飾演的拳擊手也是需要投入長時間練拳跟準備，她笑說：「那陣子每天練拳，我每天都問自己：『我是誰？我在哪？』體育選手真的好辛苦啊！」曾沛慈說自己這次是圓夢之旅，能夠跟這麼多前輩偶像拍戲，真的很幸福。

胡宇威在《太太太厲害》嘗試新造型。（鹿路電影提供）胡宇威在《太太太厲害》嘗試新造型。（鹿路電影提供）

胡宇威劇中頂著金髮、傷疤、瞎眼造型，他表示傷疤妝不好化，上妝得花1小時，戴上假眼睛拍武打戲，時常因視線不平衡誤判距離，讓他直喊：「光看劇照，我就覺得這角色很有故事又很有事。」

胡宇威（左）、王陽明出席《太太太厲害》開播記者會。（鹿路電影提供）胡宇威（左）、王陽明出席《太太太厲害》開播記者會。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》11月2日起每週六晚上8點於愛奇藝上架，11月3日起每週日晚上8點於八大戲劇台播出。

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