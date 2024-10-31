《男公館》東京登場卡司破天荒！男神一字排開張立昂、羅宏正都來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳奕首擔製作以男公關為題材的《男公館》影集，今（31）於TIFFCOM東京國際影視展舉辦《男公館》男卡司記者會，陳奕聯手監製張正芬及辛誌諭共同揭曉破天荒陣容，集結偶像劇男主角張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田還有陳奕，以國際舞台展開行銷起手式，成為今年東京國際影視展的台劇熱門話題。

《男公館》端出偶像劇男神陣容，（左起）石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

《男公館》故事是從一個鑽石貪念而展開的追殺行動，結果男主角群誤闖男公館卻華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇。首次擔任製作人的陳奕用盡千方百計打造華麗陣容，笑稱：「簡直是可以成立偶像劇男主角群新男團！」吳思賢誇口一定要力挺兄弟到底。監製張正芬表示這齣劇瞄準都會男女寂寞經濟市場，探討人性慾望及自我價值的8集影集，辛誌諭提到3年前就想以男公關為題材製作戲劇，與執導多部偶像劇導演郝心翔一起合作，也特別感謝文化部海外行銷補助，

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睽違1年帶來作品的張立昂說，「這部戲的題材讓我一眼就很有感覺，特別對這種充滿娛樂性、又帶點社會爭議的角色有興趣，尤其這次的角色和以往完全不同，感覺是一個很大的挑戰。」這次也與老朋友孫沁岳再次搭檔合作；石知田則直呼張立昂給人霸總形象，一起健身才發現他是個溫暖有趣的人。

《男公館》卡司發布（左起）石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

與陳奕15年前有過短暫合作的羅宏正表示，除了可以嘗試一些未曾探索的風格及演出，更期待這次整體的演出陣容擦出火花。剛獲金鐘獎肯定的周予天覺得男公館題材鮮明且大膽創新，是與過去完全不同且非常具有挑戰性的角色，盼可以發揮完成非常記憶深刻的表演。

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