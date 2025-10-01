自由電子報
娛樂 最新消息

迎中秋！12星座「助運2025年終」破解卡關點一次看

星座專家「塔妮婭老師」提醒12星座的朋友，挺過「中秋」這波卡關點，2025年終將迎來甜美果實。（塔妮婭老師提供）星座專家「塔妮婭老師」提醒12星座的朋友，挺過「中秋」這波卡關點，2025年終將迎來甜美果實。（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中秋月圓人團圓，就星象而言，在祈求豐收與幸福的同時，其實也是「寄望2025年終」的重要轉運時機點。星座專家「塔妮婭老師」分析，牡羊、金牛、巨蟹、獅子、天蠍、水瓶、雙魚，最近都是貴人運當道，對象可能是家人、職場朋友、合作伙伴或陌生人，謹記一前題，凡事以和為貴、順勢而為，自然能在2025歲末迎來甜美的果實。

塔妮婭老師提醒，距離2026還有3個月，除了從12星座的個別星象找到「有利能量」並「適時發揮」，懂得避開「卡關點」和「絆腳石」也很重要，針對各個星座近來可能面對的「挑戰課題」，塔妮婭老師提出的破解妙方如下。

♈牡羊座
．星象影響：財運與情緒起伏大，留意社群或所處行業的動向與轉變。
．有利能量：家人是貴人，適合整理家園處理房產、職場上的人際相處融洽。
．挑戰課題：切勿決定重大決定，不宜衝動投資。
．成長建議：適合冥想與靜坐、喚醒內在直覺，可配戴白色寶石或使用乳香精油穩定磁場。

♉金牛座
．星象影響：工作運與大眾輿論變化多，機會與挑戰並存。
．有利能量：兄弟姊妹與同學是貴人，愛情甜蜜指數爆棚。
．挑戰課題：減少社群媒體與公開的發言、避免招來惡意言論。
．成長建議：來場小旅行、課程學習或閱讀新知，可配戴藍寶石或使用茶樹薄荷精油增加智慧與溝通、10月底壓力指數下降。

♊雙子座
．星象影響：外部紛擾與突如其來的改變多，穩定心性行事宜保守。
．有利能量：正財運佳、家中氣氛和諧。
．挑戰課題：長官長輩溝通較不良、避免正面衝突。
．成長建議：頌缽療癒或泡溫泉放鬆身心，可佩戴黃色寶石使用木質調精油強化自身能量。

♋巨蟹座
．星象影響：創新與勇敢能量強，把握表達與溝通的機會點。
．有利能量：貴人是自己、相信直覺與判斷。
．挑戰課題：跨界與斜槓易有波折、平常心面對。
．成長建議：醫美保養或改變髮型添來好運，可配戴紅色寶石增強行動力、11月底會傳來好消息。

♌獅子座
．星象影響：種瓜得瓜展現個人福報值、好壞運參半。
．有利能量：多貴人、有業界高人或大師指點。
．挑戰課題：合作關係或婚姻問題多、夥伴情緒變化大，付出為宜。
．成長建議：適合多去宗教場所或命理諮詢得到啟發，可在家中擺放奧剛擺件提升內在連結。

♍處女座
．星象影響：正財運佳，參與社交場合受歡迎與誇獎。
．有利能量：交友運與人脈資源強、社群媒體上易受關注。
．挑戰課題：注意健康飲食與養生，職場裡有小話攻擊。
．成長建議：聽演唱會或安排美食聚餐增強好運能量，可使用花香調精油或配戴粉色寶石增加人脈。

♎天秤座
．星象影響：經營人際關係帶來財運，健康運轉好。
．有利能量：事業運強，長官長輩提拔。
．挑戰課題：財庫破洞防衝動購物，工作繁瑣事務多宜仔細。
．成長建議：芳香療癒或接觸大自然灌注高頻能量，可配戴橘色系寶石或在家擺放紫晶洞聚財聚氣。

♏天蠍座
．星象影響：行動與執行力強、多做多得。
．有利能量：外出遇貴人，跨界跨領域機會多。
．挑戰課題：戀愛對象或子女情緒起伏大，多花心思。
．成長建議：學習進修或長期旅行提高思考維度，可配戴。

♐射手座
．星象影響：日常生活與人際互動挑戰多、耐心以對。
．有利能量：投資理財運佳、覆盤財務結構的好時機。
．挑戰課題：注意父母健康與情緒，不宜買賣房產或有修繕問題。
．成長建議：練習淨化呼吸法或靜心瑜珈安神養氣，可配戴綠色系寶石或家中擺放白水晶。

♑魔羯座
．星象影響：財運與健康運漸入佳境、家人運提升。
．有利能量：合作合夥運強、有利於簽訂合約。
．挑戰課題：外出運較為波折、檢查交通工具與3C產品。
．成長建議：造訪能量聖地或爬山登高望遠，可配戴紫色系寶石或使用薰衣草精油。

♒水瓶座
．星象影響：把握自我創新與改革能量。
．有利能量：職場貴人運佳，長期投資可獲利。
．挑戰課題：正財運起伏大、量入為出，注意身體健康。
．成長建議：健康檢查或報名運動課程，可使用岩蘭草或廣藿香精油穩定根基。

♓雙魚座
．星象影響：事業運與情緒起伏較多，充滿機會與挑戰。
．有利能量：競賽比賽運強、有得獎出名運，子女或戀愛對象是貴人。
．挑戰課題：內在自我壓力高、易內耗，勿做重大決策。
．成長建議：看單口喜劇或去遊樂園放鬆放空，可使用柑橘類精油或配戴月光石，12月運勢好轉。

【塔妮婭老師 專家小檔案】
．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

