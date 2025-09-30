自由電子報
娛樂 日韓

金秀賢公開當兵時150封情書 自爆私密情史

韓星金秀賢（左）傳出曾秘戀已故女星金賽綸。（本報合成圖，翻攝自X）韓星金秀賢（左）傳出曾秘戀已故女星金賽綸。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢傳出曾秘戀已故女星金賽綸，醜聞風波延燒很長一段時間，近期雖有平息，沒想到今（30）金秀賢又有大動作，他公開自己當兵時所寫的150封情書，表示當時他另有交往對象，並非外傳的金賽綸，而他和金賽綸交往的時間點，在金賽綸成年後。

女星金賽綸過世後，YouTube頻道「橫豎研究所」（以下簡稱橫豎研）集中火力猛攻金秀賢，更稱受到金賽綸遺屬委託，才對金秀賢進行爆料。其中最為人關注的就是橫豎研指金秀賢在金賽綸尚未成年時進行交往，並提出金秀賢當兵時所寫情書作為佐證。

金秀賢今日大動作公開當兵時寫的150封情書。（翻攝自X）金秀賢今日大動作公開當兵時寫的150封情書。（翻攝自X）

儘管金秀賢始終否認此事，但外界卻沒有完全相信金秀賢。今日金秀賢提出最新證據，表示自2017年10月入伍，退伍前人在最前線DMZ偵查部隊服役時間長達2年。

金秀賢律師高尚錄透露，自離開新兵訓練所直到2019年7月退伍，金秀賢共寫下約150封日記形式的信件，全部都是寫給他當時的「實際戀人」（非金賽綸），雙方交往時間長達3年。從金秀賢提供的手稿當中，可見記錄著對戀人的思念、歉意以及戀愛時的濃情密意還有之後的未來規劃。金秀賢律師表示因金秀賢為公眾人物，為避免隱私外洩，所有信件都不是透過郵寄，而是在放假的時候親自帶給女友，並由對方在信件上直接回應。

網路上瘋傳金秀賢當兵時所寫的情書。（翻攝自X）網路上瘋傳金秀賢當兵時所寫的情書。（翻攝自X）

面對橫豎研強調握有的「決定性證據」可讓金秀賢無話可說，橫豎研拿出一封2018年6月9日寫著「我想你」的信件。金秀賢方面也拿出同日寫給「實際戀人」的原信件，裡頭寫著「我還是愛你，今天也是」，但橫豎研所稱寫給金賽綸的情書當中，內容則提及：「今天外頭烏雲密布，還好沒有執行任務」。金秀賢的律師抓著這點指出，兩相對比之下，寫給金賽綸的信件純屬軍中日常抒發，全無感情暗示。

另外，大眾質疑金秀賢在信中暱稱金賽綸「세로네로」（賽綸我綸），金秀賢律師解釋這只是一個綽號，無法證明兩人之間有戀情。

金秀賢律師今提出多項證據駁斥先前橫豎研指他與未成年的金賽綸交往。（翻攝自SBS）金秀賢律師今提出多項證據駁斥先前橫豎研指他與未成年的金賽綸交往。（翻攝自SBS）

金秀賢律師針對橫豎研質疑金秀賢退伍後與金賽綸一起出去遊玩，特別拿出2018年7月30日信件紀錄，當時金秀賢規劃的事與「實際戀人」的海外旅行，地點為日本與北歐行程，並非單獨旅行或者與金賽綸的共同活動。

金秀賢律師強調，橫豎研所公開的所有照片都是在2019年底至2020年春季之間所拍攝，當時金賽綸已經成年，兩人就算有短暫交往，也屬於合法年齡範圍。

金秀賢手寫情書。（翻攝自X）金秀賢手寫情書。（翻攝自X）

