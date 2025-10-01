金馬62完整入圍名單》《大濛》最大贏家 「他們」搶影帝后寶座

（左起）徐鈞浩、楊千霈、彭千祐共同揭曉入圍名單。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第62屆金馬獎今（1）傍晚6點公布入圍名單，由星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同揭曉，今年金馬開幕片《大濛》入圍最佳劇情片、男女主角等11項是提名大贏家，《左撇子女孩》9項緊追，《我家的事》、《地母》都是8項。

86歲影后陳淑芳獲「終身成就獎」。（資料照，記者陳奕全攝）

86歲影后陳淑芳獲「終身成就獎」，評審們一致肯定她的演技，並向她持續不斷獻身表演藝術致敬，頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心隆重登場。

今年報名影片共計593部（劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部）；第62屆金馬獎評審作業分為初選、複選、決選三階段進行，最終得獎名單將於11月22日頒獎典禮當天選出，完整評審名單將於10月下旬對外公布。

完整入圍名單如下：

由陳玉勳執導的《大濛》入圍最佳劇情片、男女主角等11項是提名大贏家。（金馬執委會提供）

【最佳劇情片】

大濛

人生海海

左撇子女孩

眾生相

地母

【最佳紀錄片】

大風之島

甘露水

從來

春雨424

隱蹟之書:重寫自我

【最佳導演】

陳玉勳 / 大濛

曹仕翰 ／南方時光

廖克發 / 人生海海

張吉安 ／ 地母

李駿碩 / 眾生相

藍葦華（左起）、許瑞奇、張孝全、張震、柯煒林入圍最佳男主角獎。（金馬執委會提供）

【最佳男主角】

許瑞奇 / 好孩子

柯煒林 / 大濛

張震 / 幸福之路

張孝全 / 深度安靜

藍葦華 / 我家的事

劉若英（左起）、高伊玲、范冰冰、林依晨、方郁婷入圍最佳女主角獎。（金馬執委會提供）

【最佳女主角】

方郁婷 / 大濛

劉若英 / 我們意外的勇氣

范冰冰 / 地母

高伊玲 / 我家的事

林依晨 / 深度安靜

【最佳男配角】

金士傑 /深度安靜

黃鐙輝 / 左撇子女孩

曾敬驊 / 我家的事

姚淳耀 / 我家的事

黃秋生 / 今天應該很高興

【最佳女配角】

陳雪甄 / 人生海海

蔡淑臻 ／ 左撇子女孩

葉子綺／ 左撇子女孩

黃珮琪／ 我家的事

鄧濤 / 女孩不平凡

【最佳新導演】

沈可尚 / 深度安靜

Lloyd Lee CHOI / 幸福之路

鄒時擎 / 左撇子女孩

潘客印 / 我家的事

陳思攸 / 核

【最佳新演員】

牧森 / 進行曲

劉敬 / 失明

張迪文 / 眾生相

林怡婷 /恨女的逆襲

馬士媛 / 左撇子女孩

【最佳原著劇本】

大濛

左撇子女孩

眾生相

人生海海

遼河的士

【最佳改編劇本】

世外

深度安靜

我家的事

柔似蜜

幸福之路

【最佳動畫片】

世外

小蟲蟲大冒險

【最佳劇情短片】

綠湖

兩個女導演

疊羅漢

這不是我的牛

膝跳反應

【最佳紀錄短片】

她的碎片

第九十三封信之後

孩子

侯硐奇譚

哥哥死後去了哪裡

【最佳動畫短片】

再見，海浪

91次擊碎

螳螂

工

風的前奏

【最佳攝影】

陳大璞 / 深度安靜

李永畧 / 幸福之路

陳克勤、高子皓 / 左撇子女孩

王金城 / 96分鐘

梁銘佳 / 地母

【最佳剪輯】

隱蹟之書：重寫自我

大濛

左撇子女孩

眾生相

不可能女孩

【最佳音效】

小蟲蟲大冒險

大濛

96分鐘

地母

殺手＃4

【最佳視覺效果】

小蟲蟲大冒險

大濛

96分鐘

殺手＃4

【最佳美術設計】

大濛

深度安靜

南方時光

96分鐘

殺手＃4

【最佳造型設計】

好孩子

大濛

南方時光

地母

殺手＃4

【最佳動作設計】

進行曲

96分鐘

觸電

恨女的逆襲

殺手＃4

【最佳原創電影音樂】

世外

甘露水

幸福之路

人生海海

地母

【最佳原創電影歌曲】

大濛的暗眠 / 大濛

木頭人 / 遼河的士

一路順風 / 我家的事

布秧 / 地母

我天生-有病版 / 有病才會喜歡你

【年度台灣傑出電影工作者】

鍾瓊婷

【終身成就獎】

陳淑芳

