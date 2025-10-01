自由電子報
娛樂 最新消息

搶先歐陽娜娜！陳志朋中國國慶率先祝賀 台星「輸誠」名單曝光

首次上稿：07:29

更新時間：12:06

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國今（1日）建國76週年，中共十一國慶成為兩岸敏感時刻，台灣藝人是否「忘情輸誠」表態再度引發關注。然而，陳志朋在凌晨整點30分率先轉發官媒人民日報祝賀，成為台灣藝人「輸誠第一人」，甚至搶在過往因爭議頻仍的歐陽娜娜之前，掀起網路熱議。

中共十一國慶，歐陽娜娜罕見未在第一時間輸誠歌頌。（組合照，翻攝自微博）中共十一國慶，歐陽娜娜罕見未在第一時間輸誠歌頌。（組合照，翻攝自微博）

台灣藝人在中共十一國慶的表態動向一向備受矚目，今天凌晨名單陸續浮現，繼陳志朋之後，歐陽娣娣也搶先姊姊歐陽娜娜於整點35分跟進轉發；歌手顏人中與演員官鴻在整點41分同步轉發中國官媒央視新聞訊息；伊能靜則在整點45分轉發人民網貼文表態；陳立農則在整點58分出手轉發人民日報文章，多位台灣藝人不到1小時內集體「忘情輸誠」，再次引爆兩岸敏感神經。

中共十一國慶，台灣藝人陳志朋（順時針起）、歐陽娣娣、顏人中、官鴻、伊能靜、陳立農依序表態輸誠中國。（組合照，翻攝自微博）中共十一國慶，台灣藝人陳志朋（順時針起）、歐陽娣娣、顏人中、官鴻、伊能靜、陳立農依序表態輸誠中國。（組合照，翻攝自微博）

爾後，吳奇隆、林瑞陽、劉畊宏也發文寫下，「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」，吳慷仁更表示「惟願山河錦繡，國泰民安～」不僅如此，張庭甚至說「如果信仰有顏色，那一定是中國紅。祝福祖國，明天更美好！」楊宗緯、田麗還紛紛表態寫道：「繁榮昌盛！國泰民安！」、「祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！76周歲生日快樂！」

事實上，台灣與中國政治立場長年劍拔弩張，藝人在敏感節日的選擇往往陷入兩難。公開表態能迎合中國市場，卻在台灣輿論掀起批評。今年「誰第一個輸誠、誰選擇沉默」不僅攸關個人星途，也成為社群討論的焦點。

點圖放大header
點圖放大body

