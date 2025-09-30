自由電子報
娛樂 最新消息

古裝男神「修仙成功」討論度破13億 被讚「AI建模臉」回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝男神」楊洋和金晨主演的古裝劇《凡人修仙傳》改編自同名人氣小說，劇情講述資質平凡的「韓立」，從一個偏遠山村的普通少年，靠著刻苦修煉和精妙算計，憑藉努力與智慧一步步逆襲，最終踏上修仙之路的故事。

《凡人修仙傳》楊洋被讚AI建模臉謙虛：「感謝劇組妝造」。（愛爾達電視提供）《凡人修仙傳》楊洋被讚AI建模臉謙虛：「感謝劇組妝造」。（愛爾達電視提供）

《凡人修仙傳》寫下300萬人搶先預約觀看的好成績，正式開播後，人氣、口碑更是水漲船高，不僅風光拿下優酷多個排行榜冠軍，Netflix平台多週TOP 10戲劇，同時間微博的戲劇相關閱讀討論量更是突破13.1億次，演員們合體宣傳直播播放量也狂破4200萬次，被網友封為2025不追絕對後悔的古裝劇之一。

金晨在《凡人修仙傳》飾演「南宮婉」。（愛爾達電視提供）金晨在《凡人修仙傳》飾演「南宮婉」。（愛爾達電視提供）

楊洋劇中完美演繹原著與動畫粉絲心中的「韓立」，對此他謙虛地說要感謝劇組的妝髮和造型，「我們劇組就是動畫的原班人馬，所以整個團隊對劇中人物都非常了解，也讓我更有自信去詮釋這個角色」。

楊洋在《凡人修仙傳》武打戲討論度破表。（愛爾達電視提供）楊洋在《凡人修仙傳》武打戲討論度破表。（愛爾達電視提供）

另外，楊洋在訪問中聊到自己和角色「韓立」最像的地方，是腳踏實地的向一個目標去努力，還有積極向上、不急不躁的個性，他也透露為了角色做了不少準備，「除了先研讀劇本外，也有看過動漫，首先我真的很喜歡這個人物，其次我也看到很多動漫、原著的粉絲對韓立的人物分析，希望我能演繹出他身上那股平凡中又不平凡的性格。前期的韓立是有些小小偷感的，後期修仙成功後，他不但有『仙師』強大的武力值，也保有前期的謹慎」，字裡行間透露對角色的喜愛。

楊洋在《凡人修仙傳》修仙成功，討論度狂破13億。（愛爾達電視提供）楊洋在《凡人修仙傳》修仙成功，討論度狂破13億。（愛爾達電視提供）

楊洋有大量需要透過吊鋼絲在空中轉圈的戲份，他說：「那個其實是有難度的、會需要控制力，但在真的拍攝過程時，又不能讓觀眾察覺你有用力的表情，因為你在劇中是個仙人。」除了要展現「韓立」仙氣飄飄的神韻，在劇中他也有個「韓跑跑」的外號，他笑說：「我每天都狂跑5萬步，有點後悔沒有帶著手機跑，這樣就可以記錄一下步數。」玩笑話後，他認真的說：「變瘦是因為韓立前期是有少年感的，再來是因為他小時候連自己的溫飽都沒辦法解決，後期他就修仙成功了，所以在體型上還是要做出一下差異。」《凡人修仙傳》9月30日起，週一至週五晚間6點於愛爾達影劇台播出。

