金馬62》范冰冰暌違9年回歸搶后 迎戰林依晨、劉若英戰火升溫

〔記者鍾志均／台北報導〕女主角入圍方面精彩可期，以《我家的事》拿下今年「台北電影獎」影后的高伊玲則對上林依晨、劉若英等人，另外中國演員范冰冰時隔9年，也以《地母》爭奪金馬影后一席，成為入圍一大亮點。

范冰冰在《地母》剛出場撫摸牛的畫面甚至沒讓人認出，形象堪稱脫胎換骨，她上次入圍金馬獎還是2016年的《我不是潘金蓮》，當時敗給《七月與安生》「雙蛋黃」馬思純、周冬雨，這次《地母》由馬來西亞導演張吉安執導，下午才剛入圍東京國際影展主競賽單元，堪稱雙喜臨門。

高伊玲在《我家的事》細膩演出獲金馬青睞，她表示「何其有幸，能與一家人一同入圍，心中充滿感謝。11月22期待全家出遊，共同分享這份難得的喜悅。」

林依晨繼2003年《飛躍情海》後，以沈可尚導演新片《深度安靜》二度入圍金馬女主角，金馬執委會執行長聞天祥表示，林依晨在《深度安靜》飾演一名妻子，被指有著完全不同過往的演出，暗黑的部分有點嚇人。

林依晨說，「距離上次入圍已經是好久以前的事情了，謝謝這期間的經歷讓我一再地進化，也感恩有這次《深度安靜》的優秀團隊作為最有力的支持和平台，讓我有機會以劇中角色入圍，期待典禮與大家相見！」

劉若英在《我們意外的勇氣》得在狹小空間演戲，身體表演受到限制，如何展現恐懼和希望，表演頗具張力，她表示「在煮晚餐被一堆訊息嚇到，原來是13年沒演長片的我，被金馬獎點名了！謝謝《我們意外的勇氣》團隊。」

方郁婷在《大濛》口條必須做出很大努力，金馬執行長聞天祥肯定該角色對所有年輕女演員來說都非常艱難。

