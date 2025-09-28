波特王揪一台遊覽車赴花蓮救災 用詞不當慘遭出征

百萬網紅波特王在社群發文表示「本來想自己去花蓮玩泥巴，但問一問之後，莫名揪了一整台遊覽車的人」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花東，各界不但捐物資，也出現不少自願到災區協助救災的「鏟子超人」。百萬網紅波特王也想用實際行動盡一份心力，他在社群發文表示「本來想自己去花蓮玩泥巴，但問一問之後，莫名揪了一整台遊覽車的人」。雖然是好意，但是「玩泥巴」3個字卻讓部分網友不滿，甚至到波特王社群留言出征。

波特王預計10月1日會在花蓮開挖支援。（翻攝自臉書）

波特王透露揪到一整台遊覽車的人到花蓮協助救災，目前預計10月1日會在花蓮開挖支援。波特王也先做了調查，發現很多人說現場好像很多鏟子？好奇「還會有人發鏟子？」他更希望已經去過花蓮、當過「鏟子超人」的朋友，能夠提供資訊讓他了解是否需要自備鏟子，還有現場是否缺乏特定物資，他可以一併帶過去。

波特王因為用了「玩泥巴」，遭部分網友認為不恰當，他回應：就算被罵也沒關係，也不是第一天被罵。（翻攝自臉書）

滿懷好意的波特王因為用了「玩泥巴」，遭部分網友認為不恰當，對此，波特王回應：先前看到網路上有位大哥這樣說，他認為這種說法滿輕鬆的，「算拐人一起來救災？而且實際上是很辛苦的事情，但他（網友）心態保持輕鬆這點很棒，所以我跟著用」。

波特王更進一步表示，「就算被罵也沒關係，也不是第一天被罵，這邊歡迎所有想罵我的人，大家來現場一起鏟，一起玩泥巴」。

