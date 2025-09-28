自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

波特王揪一台遊覽車赴花蓮救災 用詞不當慘遭出征

百萬網紅波特王在社群發文表示「本來想自己去花蓮玩泥巴，但問一問之後，莫名揪了一整台遊覽車的人」。（翻攝自臉書）百萬網紅波特王在社群發文表示「本來想自己去花蓮玩泥巴，但問一問之後，莫名揪了一整台遊覽車的人」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花東，各界不但捐物資，也出現不少自願到災區協助救災的「鏟子超人」。百萬網紅波特王也想用實際行動盡一份心力，他在社群發文表示「本來想自己去花蓮玩泥巴，但問一問之後，莫名揪了一整台遊覽車的人」。雖然是好意，但是「玩泥巴」3個字卻讓部分網友不滿，甚至到波特王社群留言出征。

波特王預計10月1日會在花蓮開挖支援。（翻攝自臉書）波特王預計10月1日會在花蓮開挖支援。（翻攝自臉書）

波特王透露揪到一整台遊覽車的人到花蓮協助救災，目前預計10月1日會在花蓮開挖支援。波特王也先做了調查，發現很多人說現場好像很多鏟子？好奇「還會有人發鏟子？」他更希望已經去過花蓮、當過「鏟子超人」的朋友，能夠提供資訊讓他了解是否需要自備鏟子，還有現場是否缺乏特定物資，他可以一併帶過去。

波特王因為用了「玩泥巴」，遭部分網友認為不恰當，他回應：就算被罵也沒關係，也不是第一天被罵。（翻攝自臉書）波特王因為用了「玩泥巴」，遭部分網友認為不恰當，他回應：就算被罵也沒關係，也不是第一天被罵。（翻攝自臉書）

滿懷好意的波特王因為用了「玩泥巴」，遭部分網友認為不恰當，對此，波特王回應：先前看到網路上有位大哥這樣說，他認為這種說法滿輕鬆的，「算拐人一起來救災？而且實際上是很辛苦的事情，但他（網友）心態保持輕鬆這點很棒，所以我跟著用」。

波特王更進一步表示，「就算被罵也沒關係，也不是第一天被罵，這邊歡迎所有想罵我的人，大家來現場一起，一起玩泥巴」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中