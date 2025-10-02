《人選之人》爺爺身影不再 林義雄今告別式眾星悼念

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣第一代台語電視演員林義雄（本名林正雄）於上月辭世，享耆壽90歲。今（2）日上午在台北懷愛館舉行告別式，家屬與親友陪伴，現場莊嚴肅穆，氛圍充滿不捨。林義雄從影超過60年，從楊麗花歌仔戲團、經典電影《魯冰花》，到近年《用九柑仔店》、《人選之人—造浪者》，皆以溫暖深刻的角色打動人心，2020年更榮獲金鐘「終身貢獻獎」，成就備受肯定。

林義雄告別式今於台北懷愛館舉辦。（記者胡舜翔攝）

「鳥來嬤」黃敏現身致意。（記者胡舜翔攝）

告別式上，慈濟藝人聯誼會由林嘉俐擔任主祭，黃雅珉、「鳥來嬤」吳敏等人亦到場送別，周遊與李朝永夫妻、文化部長李遠則以花籃致意。

請繼續往下閱讀...

黃雅珉到場送別林義雄。（記者胡舜翔攝）

林義雄2010年因心肌梗塞接受心臟手術，裝置6根支架後休養3年。康復期間他仍精神矍鑠，熱衷參與「明星演唱團」演出、投身慈善義演，即便晚年受退化性關節炎所苦，仍堅持演出，展現一輩子的專業與敬業風範。

周遊、李朝永以花籃致意。（記者傅茗渝攝）

文化部長李遠花籃致意。（記者傅茗渝攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法