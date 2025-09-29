自由電子報
娛樂 最新消息

李彩玟「古裝腹肌養成」公開！網：根本暴君健身房

李彩玟在《暴君的廚師》小露胸腹肌。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》昨晚播畢，「暴君」李彩玟被粉絲發現「漏網鏡頭」，原來他在等戲時不忘進行「腹肌管理」，默默做起了伏地挺身，令粉絲直呼現場根本成了「暴君健身房」；韓媒順勢整理相關運動要點，究竟對腹肌養成有何幫助？

李彩玟等戲時不忘做運動。（翻攝自X）

● 伏地挺身「身體保持直線」才有效果

伏地挺身對「胸部」、「手臂」、「肩膀」的核心肌肉有很好效果，在趴著的姿勢上，雙手要比肩膀寬度稍微寬一些放在地上，接著彎曲胳膊，肘臂伸直，身體從肩膀到腳要成一條直線。

韓國整形醫院院長尹志尚（音譯）表示：「如果患有手腕關節炎或肩袖斷裂，最好不要採取此姿勢。」

● 仰臥起坐要慢慢刺激腹部

李彩玟除了做伏地挺身之外，仰臥起坐也有幫助！仰臥起坐能強化腹部「正中央」肌肉，在躺著的狀態下，將腿固定住，手放在頭部後面，或交叉放在胸部。

得注意的是，肩膀和脖子不要太用力，重點是集中於腹肌，上來時也不要過度彎脖子或抬腰，建議抬高45度左右；比起加快動作，慢慢感受腹部刺激對肌肉鍛鍊會更好。

●「扭動平板支撐」（俗稱：棒式臀部扭轉）

在鍛鍊腹肌時，扭擺式平板支撐也很有效果；該動作為擺出平板支撐姿勢1分鐘後，左右扭動身體，不需要任何器具，只要是能趴下的空間，無論在哪裡都能進行。

做棒式運動時，先擺出平板支撐的姿勢趴在地上後，手肘彎曲，身體緩緩抬起；之後用雙臂和腳支撐身體，腳尖向小腿方向拉伸。手肘要保持90度，頭和身體要保持一條直線，並在腹肌用力的情況下左右移動臀部。

點圖放大body

